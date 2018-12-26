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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,79 2,38 17,23 Çemaş Döküm 0,76 0,72 5,56 Koza Madencilik 7,37 7,08 4,10 İş Fin.Kir. 4,59 4,45 3,15 İhlas Holding 0,35 0,34 2,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 1,22 2,46 Karsan Otomotiv 1,28 1,25 2,40 İş Bankası (C) 4,51 4,42 2,04 İpek Doğal Enerji 5,20 5,10 1,96 Emlak Konut GMYO 1,56 1,53 1,96 Şişe Cam 5,24 5,14 1,95 İş GMYO 1,05 1,03 1,94 Sasa Polyester 8,25 8,12 1,60 T.S.K.B. 0,75 0,74 1,35 Aksa 7,56 7,46 1,34 MLP Sağlık 10,90 10,76 1,30 Anel Elektrik 1,60 1,58 1,27 Gentaş 1,85 1,83 1,09 Türk Telekom 3,98 3,94 1,02 Ford Otosan 51,25 50,75 0,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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