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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gersan Elektrik 3,53 3,08 14,61 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,84 0,74 13,51 T.S.K.B. 0,81 0,77 5,19 Çemtaş 6,08 5,80 4,83 Anadolu Cam 2,68 2,57 4,28 Türk Traktör 34,90 33,70 3,56 Kordsa Teknik Tekstil 9,78 9,46 3,38 Yataş 4,47 4,33 3,23 Anel Elektrik 1,62 1,57 3,18 İş Bankası (C) 4,53 4,40 2,95 Tofaş Oto. Fab. 16,90 16,47 2,61 Coca Cola İçecek 30,88 30,10 2,59 Alarko Holding 2,07 2,02 2,48 Trakya Cam 3,03 2,96 2,36 Doğuş Otomotiv 4,34 4,25 2,12 Enka İnşaat 4,58 4,49 2,00 Koza Altın 51,30 50,30 1,99 İş GMYO 1,08 1,06 1,89 Bim Mağazalar 87,00 85,40 1,87 Arçelik 15,79 15,50 1,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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