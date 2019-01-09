Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda işçi dünya Bursa saat
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İskenderun Demir Çelik 6,20 5,75 7,83 Çemtaş 5,79 5,51 5,08 Ford Otosan 52,35 50,05 4,60 Tekfen Holding 21,70 20,88 3,93 ICBC Turkey Bank 4,98 4,80 3,75 Türk Traktör 32,70 31,52 3,74 Coca Cola İçecek 31,42 30,30 3,70 Koza Madencilik 7,56 7,30 3,56 Ege Endüstri 346,90 335,00 3,55 Tüpraş 122,00 117,90 3,48 Soda Sanayii 7,54 7,29 3,43 Tat Gıda 4,00 3,87 3,36 Arçelik 15,57 15,09 3,18 Ereğli Demir Çelik 7,65 7,43 2,96 Vestel 5,66 5,50 2,91 Koç Holding 14,54 14,15 2,76 Ülker Bisküvi 15,20 14,80 2,70 Kardemir (D) 2,32 2,26 2,65 Verusa Holding 15,40 15,04 2,39 Petkim 5,11 5,00 2,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1