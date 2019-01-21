Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Konya Ticaret Borsası moda TOBB Ekonomi Şurası servet eşitsizliği vali
Hayatımız Maden dediler
Hayatımız Maden dediler
Kota 100 bine çıktı
Kota 100 bine çıktı
Zamma itiraz etti
Zamma itiraz etti
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,59 2,24 15,62 Odaş Elektrik 1,97 1,81 8,84 Ereğli Demir Çelik 8,18 7,89 3,68 Mavi Giyim 32,00 30,94 3,43 ICBC Turkey Bank 5,60 5,42 3,32 Net Holding 1,85 1,80 2,78 Petkim 5,45 5,32 2,44 Hektaş 9,83 9,63 2,08 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,06 3,00 2,00 Anadolu Efes 21,06 20,66 1,94 MLP Sağlık 10,55 10,35 1,93 Şekerbank 1,17 1,15 1,74 Good-Year 3,55 3,49 1,72 TAV Havalimanları 25,26 24,84 1,69 Şok Marketler 10,44 10,27 1,66 Sasa Polyester 8,41 8,28 1,57 Eczacıbaşı Yatırım 7,80 7,68 1,56 Eczacıbaşı İlaç 2,87 2,83 1,41 Polisan Holding 7,40 7,30 1,37 Kordsa Teknik Tekstil 9,07 8,95 1,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1