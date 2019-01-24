Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Vodafone moda Bursa Trabzon
En taze kahveyi yaptı
En taze kahveyi yaptı
Davos'ta güvenlik
Davos'ta güvenlik
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart
Davos başladı
Davos başladı
Moda rüzgarı esti
Moda rüzgarı esti

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 10,23 8,98 13,92 Mavi Giyim 37,34 34,60 7,92 Türk Telekom 4,60 4,29 7,23 İhlas Holding 0,32 0,30 6,67 Alarko Holding 2,41 2,26 6,64 MLP Sağlık 11,82 11,10 6,49 Tofaş Oto. Fab. 19,25 18,15 6,06 TAV Havalimanları 27,04 25,60 5,62 Otokar 106,00 100,50 5,47 Sabancı Holding 8,67 8,25 5,09 Bera Holding 2,14 2,04 4,90 Şok Marketler 10,94 10,46 4,59 Ülker Bisküvi 17,68 16,92 4,49 İndeks Bilgisayar 6,72 6,44 4,35 Koç Holding 17,10 16,45 3,95 Vestel 6,47 6,23 3,85 Odaş Elektrik 1,92 1,85 3,78 T.S.K.B. 0,84 0,81 3,70 Netaş Telekom. 7,23 6,98 3,58 Gübre Fabrik. 3,11 3,01 3,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1