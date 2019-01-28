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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 12,16 10,72 13,43 Polisan Holding 7,10 6,36 11,64 Galatasaray Sportif 1,42 1,35 5,19 ICBC Turkey Bank 6,51 6,21 4,83 Alarko GMYO 47,98 45,88 4,58 Pegasus 29,34 28,34 3,53 Arçelik 18,51 17,95 3,12 Netaş Telekom. 7,61 7,39 2,98 Türk Hava Yolları 15,06 14,67 2,66 Metro Holding 0,79 0,77 2,60 Fenerbahçe Futbol 7,50 7,32 2,46 İhlas Gayrimenkul 1,02 1,00 2,00 Koza Altın 58,50 57,50 1,74 Ege Endüstri 382,50 376,50 1,59 Zorlu Enerji 1,32 1,30 1,54 Şişe Cam 5,98 5,89 1,53 Aksa Enerji 2,97 2,93 1,37 Emlak Konut GMYO 1,56 1,54 1,30 Tüpraş 137,00 135,30 1,26 Çemaş Döküm 0,81 0,80 1,25


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada En çok Değer Kazanan Hisseler
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