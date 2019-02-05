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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,23 1,18 4,24 Aksa 8,92 8,59 3,84 Tekfen Holding 24,42 23,52 3,83 Tofaş Oto. Fab. 19,87 19,16 3,71 Hektaş 10,85 10,54 2,94 Arçelik 19,46 18,91 2,91 Bim Mağazalar 92,80 90,30 2,77 Global Yat. Holding 3,69 3,60 2,50 T.S.K.B. 0,86 0,84 2,38 Albaraka Türk 1,30 1,27 2,36 Good-Year 3,62 3,54 2,26 Emlak Konut GMYO 1,53 1,50 2,00 Verusa Holding 17,70 17,38 1,84 Akbank 6,96 6,84 1,75 Koç Holding 17,27 16,98 1,71 Şok Marketler 11,44 11,25 1,69 Tüpraş 137,10 135,00 1,56 Yapı ve Kredi Bank. 1,97 1,94 1,55 Sabancı Holding 9,35 9,22 1,41 Ford Otosan 57,75 56,95 1,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada En çok Değer Kazanan Hisseler
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