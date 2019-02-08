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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 1,82 1,62 12,35 Zorlu Enerji 1,41 1,34 5,22 Koza Altın 51,85 50,15 3,39 İhlas Holding 0,32 0,31 3,23 Anadolu Cam 3,24 3,14 3,18 Eczacıbaşı İlaç 2,98 2,89 3,11 Soda Sanayii 7,01 6,84 2,49 İş Bankası (C) 5,42 5,29 2,46 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,99 2,92 2,40 Trakya Cam 3,46 3,38 2,37 Global Yat. Holding 3,81 3,73 2,14 Galatasaray Sportif 1,44 1,41 2,13 İndeks Bilgisayar 6,60 6,48 1,85 Parsan 11,15 10,95 1,83 Türk Telekom 5,10 5,01 1,80 TAV Havalimanları 28,44 28,00 1,57 Karsan Otomotiv 1,38 1,36 1,47 Çemtaş 5,88 5,80 1,38 Çemaş Döküm 0,78 0,77 1,30 Vakıflar Bankası 4,77 4,71 1,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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