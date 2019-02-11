Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,98 1,65 20,00 Türk Telekom 5,38 5,10 5,49 Gersan Elektrik 3,72 3,53 5,38 Deva Holding 3,70 3,52 5,11 Netaş Telekom. 7,41 7,10 4,37 Turkcell 15,11 14,50 4,21 Kordsa Teknik Tekstil 9,41 9,05 3,98 Vakıflar Bankası 4,95 4,77 3,77 Türk Hava Yolları 15,24 14,71 3,60 Galatasaray Sportif 1,49 1,44 3,47 Garanti Bankası 9,18 8,88 3,38 İndeks Bilgisayar 6,82 6,60 3,33 Alarko Holding 2,55 2,47 3,24 Afyon Çimento 4,81 4,66 3,22 Türk Traktör 36,64 35,52 3,15 Akbank 6,94 6,73 3,12 ASELSAN 24,46 23,72 3,12 Yapı ve Kredi Bank. 2,03 1,97 3,05 Petkim 5,92 5,75 2,96 Göltaş Çimento 11,86 11,52 2,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)