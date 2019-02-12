Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 2,12 1,98 7,07 İndeks Bilgisayar 7,08 6,82 3,81 Zorlu Enerji 1,50 1,45 3,45 İhlas Holding 0,32 0,31 3,23 Yataş 5,19 5,03 3,18 MLP Sağlık 13,00 12,61 3,09 İş Bankası (C) 5,63 5,47 2,93 Hektaş 11,01 10,73 2,61 Verusa Holding 18,92 18,48 2,38 Ford Otosan 59,10 57,75 2,34 Aksa 9,40 9,21 2,06 Ülker Bisküvi 19,55 19,20 1,82 Şişe Cam 6,44 6,34 1,58 Koza Madencilik 5,92 5,83 1,54 Mavi Giyim 40,50 39,94 1,40 Koç Holding 17,50 17,26 1,39 Tüpraş 145,30 143,50 1,25 GSD Holding 0,88 0,87 1,15 Türk Telekom 5,44 5,38 1,12 İpek Doğal Enerji 5,28 5,23 0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)