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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Bankası (C) 5,79 5,58 3,76 GSD Holding 0,94 0,91 3,30 Otokar 112,00 108,50 3,23 Alarko Holding 2,61 2,53 3,16 Şişe Cam 6,69 6,50 2,92 Odaş Elektrik 1,84 1,79 2,79 Kardemir (D) 2,34 2,28 2,63 Koç Holding 17,65 17,20 2,62 Global Yat. Holding 3,80 3,71 2,43 Sabancı Holding 9,19 8,98 2,34 Gübre Fabrik. 3,19 3,12 2,24 Albaraka Türk 1,85 1,81 2,21 Tofaş Oto. Fab. 19,02 18,61 2,20 Karsan Otomotiv 1,40 1,37 2,19 Bim Mağazalar 94,10 92,10 2,17 Parsan 11,08 10,87 1,93 İş GMYO 1,08 1,06 1,89 Arçelik 20,40 20,04 1,80 Şekerbank 1,21 1,19 1,68 Aksa 9,09 8,95 1,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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