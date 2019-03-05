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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,09 0,94 15,96 İhlas Holding 0,51 0,46 10,87 Doğan Holding 1,27 1,17 8,55 Pegasus 29,90 28,04 6,63 Ege Endüstri 463,00 436,30 6,12 Karsan Otomotiv 1,81 1,74 4,02 T.S.K.B. 0,89 0,86 3,49 Zorlu Enerji 1,58 1,53 3,27 Mavi Giyim 43,22 42,00 2,90 Net Holding 1,94 1,89 2,65 Aksa Enerji 3,11 3,03 2,64 Türk Hava Yolları 14,27 13,91 2,59 Hektaş 11,70 11,44 2,27 Polisan Holding 6,83 6,70 1,94 Anel Elektrik 1,85 1,82 1,65 Turkcell 14,19 13,99 1,43 Migros Ticaret 15,83 15,63 1,28 Coca Cola İçecek 35,46 35,04 1,20 Yataş 5,81 5,75 1,04 Sasa Polyester 8,80 8,71 1,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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