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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 37,10 35,46 4,62 Türk Traktör 36,00 34,42 4,59 Migros Ticaret 16,52 15,83 4,36 Metro Holding 0,78 0,75 4,00 Vestel 10,67 10,27 3,89 Galatasaray Sportif 1,43 1,38 3,62 Gözde Girişim 3,73 3,61 3,32 Anel Elektrik 1,90 1,85 2,70 Anadolu Efes 20,66 20,12 2,68 Deva Holding 3,92 3,82 2,62 Şok Marketler 10,67 10,40 2,60 Trakya Cam 3,96 3,86 2,59 Polisan Holding 7,00 6,83 2,49 Şişe Cam 6,65 6,49 2,47 Ülker Bisküvi 19,70 19,23 2,44 Çelebi 67,20 65,60 2,44 Ford Otosan 54,90 53,60 2,43 Yapı ve Kredi Bank. 2,17 2,12 2,36 İş Bankası (C) 6,02 5,89 2,21 Gübre Fabrik. 3,26 3,20 1,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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