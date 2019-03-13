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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 7,94 7,22 9,97 İhlas Holding 0,40 0,37 8,11 Deva Holding 4,36 4,05 7,65 Eczacıbaşı Yatırım 8,36 7,81 7,04 Eczacıbaşı İlaç 3,11 2,98 4,36 Garanti Bankası 9,16 8,82 3,85 Vestel 11,74 11,31 3,80 Çelebi 65,80 63,50 3,62 Aksa 9,20 8,89 3,49 Gentaş 2,02 1,96 3,06 Anadolu Cam 3,15 3,06 2,94 Şok Marketler 9,23 8,98 2,78 Vakıflar Bankası 5,31 5,17 2,71 Kerevitaş Gıda 1,73 1,69 2,37 Akbank 6,61 6,46 2,32 İhlas Gayrimenkul 0,90 0,88 2,27 İndeks Bilgisayar 7,97 7,80 2,18 Bera Holding 1,93 1,89 2,12 Tüpraş 151,30 148,20 2,09 Hektaş 11,55 11,33 1,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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