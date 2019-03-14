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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,53 1,44 6,25 Emlak Konut GMYO 1,65 1,57 5,10 İhlas Holding 0,42 0,40 5,00 Tat Gıda 4,63 4,43 4,51 Tümosan Motor ve Traktör 4,85 4,65 4,30 Pegasus 29,22 28,04 4,21 Çelebi 68,45 65,80 4,03 GSD Holding 1,09 1,05 3,81 Park Elek.Madencilik 2,64 2,55 3,53 Arçelik 19,80 19,13 3,50 Kardemir (D) 2,39 2,31 3,46 Metro Holding 0,91 0,88 3,41 İndeks Bilgisayar 8,23 7,97 3,26 Koza Madencilik 5,73 5,55 3,24 Karsan Otomotiv 1,52 1,48 2,70 İpek Doğal Enerji 4,75 4,63 2,59 Ereğli Demir Çelik 9,16 8,94 2,46 Doğan Holding 1,26 1,23 2,44 Otokar 119,70 117,00 2,31 Koza Altın 44,80 43,80 2,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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