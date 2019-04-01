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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 7,15 6,25 14,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 1,09 9,17 Anadolu Efes 18,71 17,51 6,85 TAV Havalimanları 24,70 23,34 5,83 Galatasaray Sportif 1,28 1,21 5,79 Tüpraş 131,90 124,80 5,69 Vestel 13,59 12,89 5,43 Kardemir (D) 2,52 2,40 5,00 İndeks Bilgisayar 7,38 7,04 4,83 İttifak Holding 4,00 3,83 4,44 Beşiktaş Futbol Yat. 1,46 1,40 4,29 Şok Marketler 9,40 9,04 3,98 Pegasus 28,24 27,20 3,82 Enka İnşaat 4,76 4,59 3,70 Ülker Bisküvi 17,65 17,04 3,58 MLP Sağlık 13,03 12,60 3,41 İş Bankası (C) 5,68 5,50 3,27 Koza Madencilik 5,76 5,58 3,23 Türk Telekom 4,49 4,35 3,22 Aksa 9,46 9,18 3,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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