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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,31 0,28 10,71 Garanti Bankası 8,78 8,21 6,94 Türk Hava Yolları 14,31 13,40 6,79 Turkcell 12,95 12,15 6,58 Akbank 6,42 6,03 6,47 Sabancı Holding 8,18 7,69 6,37 Tofaş Oto. Fab. 18,64 17,55 6,21 Vakıflar Bankası 4,56 4,31 5,80 Enerjisa Enerji 5,25 4,97 5,63 Yataş 5,29 5,02 5,38 Koza Altın 43,00 40,88 5,19 Yapı ve Kredi Bank. 2,24 2,13 5,16 İş Bankası (C) 5,93 5,66 4,77 Halkbank 6,19 5,91 4,74 Koç Holding 17,27 16,52 4,54 Türk Telekom 4,61 4,43 4,06 Tekfen Holding 23,12 22,22 4,05 Ereğli Demir Çelik 9,46 9,10 3,96 T.S.K.B. 0,79 0,76 3,95 Bim Mağazalar 82,30 79,20 3,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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