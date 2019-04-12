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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 10,25 9,45 8,47 Park Elek.Madencilik 2,34 2,25 4,00 Hektaş 11,67 11,24 3,83 İhlas Holding 0,43 0,42 2,38 Otokar 105,90 103,60 2,22 Tüpraş 129,80 127,30 1,96 Kordsa Teknik Tekstil 11,40 11,20 1,79 Pegasus 29,72 29,22 1,71 Koza Madencilik 5,75 5,66 1,59 Galatasaray Sportif 1,29 1,27 1,57 Ereğli Demir Çelik 9,45 9,32 1,39 Metro Holding 0,79 0,78 1,28 Anadolu Efes 19,65 19,42 1,18 Ford Otosan 51,50 50,90 1,18 Soda Sanayii 7,26 7,18 1,11 Trabzonspor Sportif 0,92 0,91 1,10 Şok Marketler 9,26 9,16 1,09 Tekfen Holding 24,26 24,00 1,08 Turkcell 12,49 12,36 1,05 Trakya Cam 3,31 3,28 0,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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