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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gersan Elektrik 2,12 2,02 4,95 Vestel 13,25 12,74 4,00 Özderici GMYO 0,84 0,81 3,70 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,29 3,45 İttifak Holding 4,77 4,64 2,80 Hektaş 11,93 11,67 2,23 ICBC Turkey Bank 3,64 3,57 1,96 Ülker Bisküvi 19,00 18,65 1,88 Alarko Holding 2,50 2,46 1,63 Mavi Giyim 37,20 36,70 1,36 Kerevitaş Gıda 1,52 1,50 1,33 T.S.K.B. 0,76 0,75 1,33 Enka İnşaat 5,02 4,96 1,21 Turkcell 12,64 12,49 1,20 İndeks Bilgisayar 7,00 6,92 1,16 GSD Holding 0,92 0,91 1,10 İş GMYO 0,96 0,95 1,05 Alarko GMYO 42,40 42,08 0,76 Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 1,44 0,69 Albaraka Türk 1,49 1,48 0,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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