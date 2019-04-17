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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 0,98 0,92 6,52 İttifak Holding 5,07 4,80 5,63 MLP Sağlık 12,49 11,83 5,58 Türk Telekom 4,60 4,41 4,31 İş Bankası (C) 6,09 5,84 4,28 Akbank 6,55 6,30 3,97 Alarko Holding 2,68 2,58 3,88 Ford Otosan 52,00 50,10 3,79 Petkim 4,73 4,57 3,50 Koç Holding 17,02 16,45 3,47 Yapı ve Kredi Bank. 2,20 2,13 3,29 İş GMYO 1,00 0,97 3,09 Enka İnşaat 5,06 4,91 3,05 Sabancı Holding 8,18 7,95 2,89 Netaş Telekom. 7,72 7,53 2,52 Arçelik 18,55 18,10 2,49 Trabzonspor Sportif 0,93 0,91 2,20 Fenerbahçe Futbol 7,11 6,96 2,16 Aksa Enerji 2,48 2,43 2,06 Anadolu Efes 20,40 20,00 2,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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