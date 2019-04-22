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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 1,51 1,28 17,97 Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 1,48 8,78 İhlas Holding 0,51 0,47 8,51 Doğan Holding 1,09 1,05 3,81 Alarko Holding 2,95 2,85 3,51 İhlas Gayrimenkul 0,89 0,86 3,49 Göltaş Çimento 11,01 10,67 3,19 Kordsa Teknik Tekstil 12,02 11,75 2,30 Trabzonspor Sportif 0,95 0,93 2,15 İş GMYO 1,03 1,01 1,98 Hektaş 12,65 12,43 1,77 İttifak Holding 5,35 5,27 1,52 İndeks Bilgisayar 6,88 6,80 1,18 Parsan 10,29 10,18 1,08 Gentaş 1,91 1,89 1,06 Global Yat. Holding 2,97 2,94 1,02 Alarko GMYO 44,00 43,56 1,01 Bim Mağazalar 81,30 80,55 0,93 İş Fin.Kir. 8,05 7,98 0,88 Kardemir (D) 2,40 2,38 0,84


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada En çok Değer Kazanan Hisseler
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