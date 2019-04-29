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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,06 1,72 19,77 Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 1,83 19,67 Soda Sanayii 7,80 7,33 6,41 Trabzonspor Sportif 1,01 0,96 5,21 Şişe Cam 6,02 5,77 4,33 Ereğli Demir Çelik 9,04 8,71 3,79 İhlas Holding 0,55 0,53 3,77 Ford Otosan 54,30 52,40 3,63 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,31 0,30 3,33 Aksa 8,28 8,05 2,86 Pegasus 30,14 29,32 2,80 Tofaş Oto. Fab. 17,19 16,73 2,75 Ülker Bisküvi 19,29 18,83 2,44 Tekfen Holding 25,62 25,06 2,23 Türk Hava Yolları 14,22 13,92 2,16 Sasa Polyester 8,28 8,13 1,85 TAV Havalimanları 24,72 24,36 1,48 Çelebi 71,40 70,40 1,42 Fenerbahçe Futbol 7,21 7,11 1,41 Odaş Elektrik 1,55 1,53 1,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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