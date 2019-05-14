Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 8,17 7,65 6,80 Türk Telekom 4,43 4,15 6,75 Anadolu Cam 2,98 2,80 6,43 Garanti Bankası 7,68 7,24 6,08 Koza Madencilik 5,87 5,55 5,77 Alarko Holding 2,77 2,64 4,92 Koza Altın 44,02 42,12 4,51 Galatasaray Sportif 1,98 1,90 4,21 Sabancı Holding 7,28 6,99 4,15 Aksa 8,43 8,10 4,07 Petkim 4,87 4,68 4,06 Akbank 5,71 5,49 4,01 İş Bankası (C) 5,14 4,95 3,84 İpek Doğal Enerji 4,38 4,22 3,79 GSD Holding 0,89 0,86 3,49 Şekerbank 0,89 0,86 3,49 Ereğli Demir Çelik 7,64 7,40 3,24 Doğan Holding 1,02 0,99 3,03 Hektaş 11,33 11,00 3,00 Koç Holding 15,45 15,02 2,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)