Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda Bursa dünya food istanbul
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 6,17 5,87 5,11 Tat Gıda 4,35 4,21 3,33 Tüpraş 122,20 118,50 3,12 Alarko Holding 2,85 2,77 2,89 Hektaş 11,64 11,33 2,74 Yataş 4,00 3,90 2,56 İpek Doğal Enerji 4,49 4,38 2,51 Anadolu Efes 17,75 17,34 2,36 Koza Altın 44,94 44,02 2,09 Ford Otosan 52,10 51,10 1,96 Fenerbahçe Futbol 7,39 7,30 1,23 İhlas Gayrimenkul 0,87 0,86 1,16 Eczacıbaşı İlaç 2,66 2,63 1,14 Çelebi 78,45 77,65 1,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,01 1,00 1,00 Tofaş Oto. Fab. 16,74 16,58 0,97 Verusa Holding 18,18 18,03 0,83 Bera Holding 1,60 1,59 0,63 Akbank 5,74 5,71 0,53 Gübre Fabrik. 2,42 2,41 0,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5