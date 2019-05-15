Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 6,17 5,87 5,11 Tat Gıda 4,35 4,21 3,33 Tüpraş 122,20 118,50 3,12 Alarko Holding 2,85 2,77 2,89 Hektaş 11,64 11,33 2,74 Yataş 4,00 3,90 2,56 İpek Doğal Enerji 4,49 4,38 2,51 Anadolu Efes 17,75 17,34 2,36 Koza Altın 44,94 44,02 2,09 Ford Otosan 52,10 51,10 1,96 Fenerbahçe Futbol 7,39 7,30 1,23 İhlas Gayrimenkul 0,87 0,86 1,16 Eczacıbaşı İlaç 2,66 2,63 1,14 Çelebi 78,45 77,65 1,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,01 1,00 1,00 Tofaş Oto. Fab. 16,74 16,58 0,97 Verusa Holding 18,18 18,03 0,83 Bera Holding 1,60 1,59 0,63 Akbank 5,74 5,71 0,53 Gübre Fabrik. 2,42 2,41 0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)