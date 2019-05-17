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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 7,05 6,50 8,46 ASELSAN 18,87 17,70 6,61 Kerevitaş Gıda 1,62 1,54 5,19 Çemtaş 5,38 5,24 2,67 İpek Doğal Enerji 4,92 4,80 2,50 Çelebi 80,00 78,15 2,37 Vestel 8,98 8,81 1,93 T.S.K.B. 0,69 0,68 1,47 Kardemir (D) 2,10 2,07 1,45 Çemaş Döküm 0,71 0,70 1,43 Tat Gıda 4,31 4,25 1,41 Sasa Polyester 5,19 5,12 1,37 Koza Madencilik 6,78 6,69 1,35 Bera Holding 1,69 1,67 1,20 İş GMYO 0,96 0,95 1,05 Doğan Holding 1,04 1,03 0,97 Aksa Enerji 2,29 2,27 0,88 T. Halk Bankası 4,98 4,94 0,81 Good-Year 2,64 2,62 0,76 Eczacıbaşı İlaç 2,69 2,67 0,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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