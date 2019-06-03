Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa moda Trabzon dünya
Mayıs ayının zam şampiyonu yer fıstığı
Mayıs'ın zam şampiyonu!
Yeni trend “diyet baklava“
Yeni trend “diyet baklava“
Kurulu güç katlandı!
Kurulu güç katlandı!
Turizmci rekor bekliyor
Turizmci rekor bekliyor
Savunmadaki ihracat rekorunun kahramanları
Savunmanın kahramanları

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 2,43 2,29 6,11 Tekfen Holding 25,86 24,88 3,94 Turkcell 12,05 11,64 3,52 İpek Doğal Enerji 4,84 4,70 2,98 Yataş 4,18 4,06 2,96 Koza Madencilik 7,14 6,95 2,73 Aksa Enerji 2,35 2,29 2,62 Koza Altın 48,62 47,58 2,19 İş Fin.Kir. 5,06 4,97 1,81 Coca Cola İçecek 27,70 27,22 1,76 MLP Sağlık 12,47 12,27 1,63 Global Yat. Holding 2,83 2,79 1,43 Enerjisa Enerji 5,42 5,35 1,31 Trabzonspor Sportif 0,88 0,87 1,15 İskenderun Demir Çelik 6,22 6,15 1,14 Pegasus 35,58 35,20 1,08 Metro Holding 1,00 0,99 1,01 Ege Endüstri 448,00 443,80 0,95 Mavi Giyim 34,54 34,22 0,94 Kordsa Teknik Tekstil 12,05 11,94 0,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Borsada En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5