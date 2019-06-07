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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (Günlük) Kapanış Fiyatı...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (Günlük) Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akbank 6,38 5,94 7,41 Vakıflar Bankası 3,89 3,63 7,16 Turkcell 12,85 12,05 6,64 Albaraka Türk 1,17 1,10 6,36 Garanti Bankası 8,40 7,91 6,19 Yapı ve Kredi Bank. 2,12 2,00 6,00 Metro Holding 1,06 1,00 6,00 Özderici GMYO 0,71 0,67 5,97 T.S.K.B. 0,72 0,68 5,88 Anadolu Efes 19,99 18,89 5,82 İş Bankası (C) 5,21 4,93 5,68 Sabancı Holding 8,14 7,72 5,44 Koç Holding 16,81 15,95 5,39 Tofaş Oto. Fab. 17,50 16,62 5,29 İpek Doğal Enerji 5,09 4,84 5,17 Ford Otosan 57,10 54,30 5,16 Vestel 9,70 9,24 4,98 İhlas Holding 0,44 0,42 4,76 Türk Hava Yolları 13,03 12,44 4,74 Şişe Cam 5,33 5,09 4,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada En çok Değer Kazanan Hisseler
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