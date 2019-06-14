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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 6,72 6,31 6,50 Vestel 10,16 9,62 5,61 Pegasus 38,02 36,60 3,88 Parsan 13,70 13,20 3,79 Türk Traktör 28,80 27,82 3,52 TAV Havalimanları 26,46 25,62 3,28 Tekfen Holding 26,34 25,62 2,81 Polisan Holding 2,77 2,70 2,59 Ford Otosan 57,00 55,65 2,43 İş Bankası (C) 5,09 4,97 2,41 Turkcell 12,40 12,11 2,39 Doğan Holding 1,08 1,06 1,89 Bim Mağazalar 78,95 77,50 1,87 Sabancı Holding 7,79 7,66 1,70 Gübre Fabrik. 2,45 2,41 1,66 Netaş Telekom. 6,39 6,29 1,59 Odaş Elektrik 1,37 1,35 1,48 Tofaş Oto. Fab. 17,35 17,10 1,46 MLP Sağlık 11,82 11,65 1,46 Aksa 9,08 8,95 1,45


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada En çok Değer Kazanan Hisseler
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