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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 11,08 10,16 9,06 Park Elek.Madencilik 2,32 2,18 6,42 Metro Holding 1,02 0,97 5,15 Çemtaş 5,41 5,15 5,05 Parsan 14,28 13,70 4,23 Pegasus 39,54 38,02 4,00 Vakıflar Bankası 3,72 3,58 3,91 Garanti Bankası 8,15 7,86 3,69 Afyon Çimento 3,70 3,57 3,64 Polisan Holding 2,87 2,77 3,61 Netaş Telekom. 6,61 6,39 3,44 İpek Doğal Enerji 5,24 5,07 3,35 Türk Telekom 4,75 4,60 3,26 İş Bankası (C) 5,25 5,09 3,14 İttifak Holding 6,33 6,14 3,09 Yapı ve Kredi Bank. 2,17 2,11 2,84 Petkim 5,11 4,97 2,82 Akbank 6,23 6,06 2,81 Gersan Elektrik 1,84 1,79 2,79 Türk Hava Yolları 13,02 12,68 2,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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