Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya mersin moda D
Buğday bu yıl erken olgunlaştı
Bu yıl erken olgunlaştı
AB'den arıcılığa mali destek
AB'den arıcılığa destek
Araç kiralayanlara “belge“ uyarısı!
Araç kiralayanlara uyarı!
Avrupa'ya “Çeribaşı“ kirazı ihracatı
Avrupa'da 'Çeribaşı' kirazı
Gecikme faizi düşsün
Gecikme faizi düşsün

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 12,42 11,08 12,09 Çelebi 99,00 92,90 6,57 Parsan 15,15 14,28 6,09 Koç Holding 17,48 16,66 4,92 Anadolu Efes 19,41 18,55 4,64 İş Bankası (C) 5,49 5,25 4,57 İpek Doğal Enerji 5,47 5,24 4,39 Şok Marketler 9,43 9,05 4,20 Kardemir (D) 2,33 2,24 4,02 Yataş 4,48 4,32 3,70 Tofaş Oto. Fab. 18,37 17,73 3,61 Ülker Bisküvi 20,12 19,42 3,60 Mavi Giyim 35,90 34,66 3,58 Arçelik 18,31 17,71 3,39 Türk Telekom 4,91 4,75 3,37 Türk Traktör 29,66 28,70 3,34 Otokar 106,70 103,40 3,19 Pegasus 40,70 39,54 2,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,35 2,86 Migros Ticaret 13,33 12,96 2,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5