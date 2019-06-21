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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 6,56 6,20 5,81 İttifak Holding 7,20 6,87 4,80 TAV Havalimanları 26,70 25,70 3,89 Enka İnşaat 5,38 5,18 3,86 Netaş Telekom. 6,89 6,67 3,30 Tekfen Holding 26,78 25,96 3,16 Trabzonspor Sportif 0,99 0,96 3,13 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,35 2,86 Beşiktaş Futbol Yat. 1,44 1,41 2,13 Ford Otosan 60,30 59,05 2,12 İpek Doğal Enerji 5,62 5,51 2,00 Soda Sanayii 6,85 6,73 1,78 Çemaş Döküm 0,70 0,69 1,45 İş Bankası (C) 5,62 5,54 1,44 Trakya Cam 2,89 2,85 1,40 Ereğli Demir Çelik 7,56 7,48 1,07 İş GMYO 1,00 0,99 1,01 İskenderun Demir Çelik 6,60 6,54 0,92 Doğan Holding 1,12 1,11 0,90 Koza Altın 50,65 50,20 0,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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