Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon mersin ekonomi seminer dünya
Kafkas ırkı arılar tanıtıldı
Kafkas ırkı arılar tanıtıldı
Hoş geldin kayısı!
Hoş geldin kayısı!
Akbatı'dan şarkılar geçti
Akbatı'dan şarkılar geçti
THY ile LOT anlaştı
THY ile LOT anlaştı
Ova pamukla buluştu
Ova pamukla buluştu

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 4,61 4,38 5,25 Vakıflar Bankası 4,06 3,87 4,91 Mavi Giyim 38,50 36,76 4,73 Garanti Bankası 8,95 8,55 4,68 Koza Altın 52,90 50,65 4,44 Coca Cola İçecek 28,94 27,82 4,03 Trakya Cam 3,00 2,89 3,81 İş Bankası (C) 5,83 5,62 3,74 Türk Traktör 30,58 29,52 3,59 Turkcell 12,90 12,48 3,37 Akbank 6,94 6,72 3,27 Yapı ve Kredi Bank. 2,40 2,33 3,00 İttifak Holding 7,40 7,20 2,78 Koza Madencilik 7,47 7,27 2,75 İpek Doğal Enerji 5,77 5,62 2,67 Anadolu Efes 19,26 18,78 2,56 Gübre Fabrik. 2,61 2,55 2,35 Göltaş Çimento 10,55 10,33 2,13 Şekerbank 0,96 0,94 2,13 Koç Holding 17,60 17,25 2,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5