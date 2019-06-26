Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi Trabzon seminer food istanbul
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da altın
Irak'ın kronikleşen sorunu “elektrik kesintisi“
Irak'ın kronikleşen sorunu!
Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta
Serin çözümler Koçtaş'ta
E-spor geleceğin futbolu olacak
Geleceğin futbolu olacak
e-Dönüşüm pazarı, 2020’de 3’e katlayacak
2020’de 3’e katlanacak

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 103,00 97,00 6,19 Gersan Elektrik 1,91 1,85 3,24 Enka İnşaat 5,50 5,35 2,80 İttifak Holding 7,80 7,60 2,63 Vestel 11,70 11,40 2,63 TAV Havalimanları 26,00 25,52 1,88 Gözde Girişim 2,78 2,73 1,83 Net Holding 1,68 1,65 1,82 İpek Doğal Enerji 5,78 5,68 1,76 Bera Holding 1,86 1,83 1,64 Enerjisa Enerji 5,27 5,19 1,54 Petkim 3,98 3,92 1,53 Kardemir (D) 2,21 2,18 1,45 Çemaş Döküm 0,70 0,69 1,45 Türk Telekom 5,03 4,96 1,41 Halkbank 5,68 5,61 1,25 Sabancı Holding 8,36 8,26 1,21 Yataş 4,68 4,63 1,08 Trabzonspor Sportif 1,01 1,00 1,00 Emlak Konut GMYO 1,15 1,14 0,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5