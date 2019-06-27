Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda food istanbul Trabzon dünya
M3 para arzı arttı
M3 para arzı arttı
Mega yat “Spectre“ Marmaris'te
Mega yat Marmaris'te
Bakan Pakdemirli'den etçi buzağı desteği müjdesi
"Etçi buzağı" desteği
Türk kirazına uluslararası lezzet yıldızı sertifikası
Türk kirazına sertifika
Kadıköy'de yelkenler fora!
Kadıköy'de yelkenler fora!

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 3,74 3,28 14,02 Vestel 12,67 11,70 8,29 Pegasus 42,42 39,96 6,16 Hektaş 12,93 12,46 3,77 TAV Havalimanları 26,96 26,00 3,69 Ege Endüstri 492,10 476,30 3,32 Şişe Cam 5,25 5,10 2,94 Petkim 4,08 3,98 2,51 Şok Marketler 9,56 9,33 2,47 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,82 2,44 Anadolu Efes 20,14 19,69 2,29 Mavi Giyim 39,44 38,56 2,28 Kardemir (D) 2,26 2,21 2,26 Odaş Elektrik 1,41 1,38 2,17 Şekerbank 0,97 0,95 2,11 Trabzonspor Sportif 1,03 1,01 1,98 Ereğli Demir Çelik 7,83 7,68 1,95 Doğan Holding 1,14 1,12 1,79 Otokar 114,00 112,10 1,69 Park Elek.Madencilik 2,48 2,44 1,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5