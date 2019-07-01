Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa Trabzon mersin food istanbul
Islak zemin için özel ürün
Islak zemin için özel ürün
Benzine büyük zam geliyor!
Benzine büyük zam!
Avrupa'ya gaz vermek için hazır
Avrupa'ya gaz verecek
Boğaz'ı sevdileri
Boğaz'ı sevdileri
Tuna'nın açıları
Tuna'nın açıları

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,63 3,92 18,11 Vakıflar Bankası 4,59 4,19 9,55 Odaş Elektrik 1,52 1,41 7,80 Garanti Bankası 9,79 9,10 7,58 Yapı ve Kredi Bank. 2,59 2,41 7,47 Albaraka Türk 1,24 1,16 6,90 Akbank 7,26 6,80 6,76 Emlak Konut GMYO 1,20 1,13 6,19 Migros Ticaret 14,28 13,53 5,54 Hürriyet Gzt. 0,77 0,73 5,48 Türk Telekom 5,25 4,98 5,42 T.S.K.B. 0,78 0,74 5,41 Turkcell 13,47 12,80 5,23 Anadolu Grubu Holding 11,06 10,53 5,03 Sabancı Holding 9,02 8,59 5,01 Aselsan 18,85 18,00 4,72 Aksa Enerji 2,44 2,33 4,72 Gersan Elektrik 2,00 1,91 4,71 İş Fin.Kir. 3,14 3,00 4,67 Kardemir (D) 2,35 2,25 4,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5