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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 2,77 2,52 9,92 MLP Sağlık 10,76 10,30 4,47 Tüpraş 121,80 116,90 4,19 Ereğli Demir Çelik 7,48 7,19 4,03 Türk Telekom 5,41 5,22 3,64 Kerevitaş Gıda 2,08 2,01 3,48 Turkcell 13,49 13,13 2,74 Fenerbahçe Futbol 7,62 7,42 2,70 Zorlu Enerji 1,19 1,16 2,59 Doğan Holding 1,20 1,17 2,56 GSD Holding 0,85 0,83 2,41 Tukaş 4,28 4,18 2,39 Bim Mağazalar 90,10 88,00 2,39 İhlas Gayrimenkul 0,88 0,86 2,33 Gentaş 1,32 1,29 2,33 Tümosan Motor ve Traktör 4,00 3,91 2,30 Arçelik 20,04 19,59 2,30 Konya Çimento 178,10 174,20 2,24 Ege Endüstri 514,00 503,00 2,19 İndeks Bilgisayar 7,12 6,97 2,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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