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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 0,81 0,69 17,39 Metro Holding 1,07 0,98 9,18 Çemtaş 6,12 5,82 5,15 Gübre Fabrik. 3,11 3,01 3,32 Emlak Konut GMYO 1,27 1,23 3,25 Şok Marketler 9,94 9,65 3,01 Anadolu Grubu Holding 11,55 11,22 2,94 Kerevitaş Gıda 2,14 2,09 2,39 Koza Altın 57,15 56,20 1,69 Parsan 13,99 13,77 1,60 Ege Endüstri 545,00 537,00 1,49 Enka İnşaat 5,86 5,78 1,38 Vestel 10,02 9,89 1,31 Otokar 124,60 123,00 1,30 Aksa Enerji 2,43 2,40 1,25 Aksa 9,13 9,02 1,22 Konya Çimento 184,00 182,20 0,99 Göltaş Çimento 10,75 10,65 0,94 Yataş 5,46 5,42 0,74 Park Elek.Madencilik 2,78 2,76 0,72


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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Borsada En çok Değer Kazanan Hisseler
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