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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,71 1,61 6,21 Gübre Fabrik. 3,17 3,01 5,32 Şok Marketler 10,31 9,98 3,31 Parsan 14,80 14,40 2,78 Koza Madencilik 6,92 6,78 2,06 Anadolu Efes 21,60 21,20 1,89 Vakıflar Bankası 4,98 4,89 1,84 Hektaş 13,35 13,12 1,75 Migros Ticaret 15,59 15,39 1,30 Otokar 126,50 124,90 1,28 Enerjisa Enerji 6,32 6,25 1,12 Mavi Giyim 42,12 41,66 1,10 Park Elek.Madencilik 2,87 2,84 1,06 Şekerbank 0,98 0,97 1,03 Polisan Holding 2,16 2,14 0,93 Metro Holding 1,10 1,09 0,92 Zorlu Enerji 1,20 1,19 0,84 Türk Telekom 5,53 5,49 0,73 Odaş Elektrik 1,41 1,40 0,71 Tukaş 4,31 4,28 0,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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Borsada En çok Değer Kazanan Hisseler
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