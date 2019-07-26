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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 2,19 2,07 5,80 Migros Ticaret 16,40 15,59 5,20 Yataş 5,54 5,30 4,53 Tümosan Motor ve Traktör 4,21 4,04 4,21 Hürriyet Gzt. 0,77 0,74 4,05 Aselsan 18,85 18,18 3,69 Türk Telekom 5,73 5,53 3,62 Anadolu Grubu Holding 11,81 11,45 3,14 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,01 0,98 3,06 Parsan 15,18 14,80 2,57 Doğan Holding 1,20 1,17 2,56 Aksa 9,38 9,19 2,07 Vakıflar Bankası 5,08 4,98 2,01 Netaş Telekom. 7,19 7,05 1,99 Sasa Polyester 6,25 6,13 1,96 Tukaş 4,39 4,31 1,86 Türk Traktör 31,06 30,52 1,77 Garanti Bankası 9,84 9,67 1,76 Albaraka Türk 1,21 1,19 1,68 Zorlu Enerji 1,22 1,20 1,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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Borsada En çok Değer Kazanan Hisseler
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