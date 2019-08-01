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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 7,69 7,32 5,05 Hektaş 14,00 13,35 4,87 Çelebi 94,45 90,60 4,25 İhlas Gayrimenkul 1,05 1,01 3,96 Gübre Fabrik. 3,63 3,50 3,71 Şok Marketler 10,48 10,12 3,56 Aselsan 19,58 18,95 3,32 Park Elek.Madencilik 3,02 2,93 3,07 Alarko Holding 3,42 3,32 3,01 İpek Doğal Enerji 5,32 5,18 2,70 Tümosan Motor ve Traktör 4,27 4,16 2,64 Parsan 16,34 15,95 2,45 Tüpraş 143,40 140,00 2,43 Coca Cola İçecek 34,00 33,26 2,22 Pegasus 48,56 47,52 2,19 Polisan Holding 2,34 2,29 2,18 Gözde Girişim 2,82 2,76 2,17 TAV Havalimanları 25,64 25,10 2,15 Soda Sanayii 6,24 6,11 2,13 İhlas Holding 0,49 0,48 2,08


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada En çok Değer Kazanan Hisseler
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