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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 6,70 6,19 8,24 Net Holding 1,55 1,46 6,16 Metro Holding 1,29 1,23 4,88 Koza Madencilik 9,19 8,78 4,67 Coca Cola İçecek 35,00 33,44 4,67 Alarko Holding 3,87 3,71 4,31 Anadolu Efes 24,80 23,80 4,20 Yataş 5,62 5,41 3,88 T.S.K.B. 0,86 0,83 3,61 Tekfen Holding 22,20 21,44 3,54 ASELSAN 17,61 17,07 3,16 İskenderun Demir Çelik 6,19 6,01 3,00 Ülker Bisküvi 16,97 16,50 2,85 Galatasaray Sportif 1,53 1,49 2,68 Tüpraş 130,00 126,80 2,52 Arçelik 17,57 17,14 2,51 Türk Telekom 5,47 5,34 2,43 Aksa 8,49 8,29 2,41 Gübre Fabrik. 3,96 3,87 2,33 TAV Havalimanları 22,98 22,46 2,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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