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Borsada en değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 13,93 14,93 -6,70 Türk Telekom 5,23 5,46 -4,21 Enerjisa Enerji 5,58 5,69 -1,93 Arçelik 19,73 20,10 -1,84 Göltaş Çimento 11,81 12,00 -1,58 Trakya Cam 3,85 3,91 -1,53 Tofaş Oto. Fab. 20,18 20,46 -1,37 Enka İnşaat 4,92 4,98 -1,20 Net Holding 1,76 1,78 -1,12 Albaraka Türk 2,00 2,02 -0,99 İpek Doğal Enerji 4,77 4,80 -0,63 Kerevitaş Gıda 1,72 1,73 -0,58 Fenerbahçe Futbol 7,11 7,15 -0,56 Koç Holding 17,62 17,70 -0,45 Petkim 5,50 5,52 -0,36 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,10 3,11 -0,32 Verusa Holding 18,58 18,61 -0,16 Halkbank 7,15 7,16 -0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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