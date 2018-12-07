İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 66.912 0,97 BIST SINAİ 110.536 0,12 BIST GIDA, İÇECEK 108.263 -1,27 BIST TEKSTIL, DERİ 27.593 1,39 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.551 -0,04 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.206 0,66 BIST TAŞ, TOPRAK 62.985 0,47 BIST METAL ANA 198.690 -0,07 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 117.618 -0,35 BIST MADENCİLİK 76.472 1,41 BIST HİZMETLER 72.531 0,60 BIST ELEKTRİK 3.264 0,45 BIST ULAŞTIRMA 161.997 0,65 BIST TURİZM 7.145 -0,83 BIST TİCARET 199.006 -0,09 BIST İLETİŞİM 29.376 1,35 BIST SPOR 26.137 0,38 BIST İNŞAAT 71.172 1,47 BIST MALİ 101.309 0,92 BIST BANKA 116.343 1,41 BIST SİGORTA 276.475 -0,37 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 87.589 1,22 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.164 0,25 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.051 1,02 BIST TEKNOLOJİ 104.039 0,42 BIST BİLİŞİM 16.819 1,12 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.685 -0,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 66.912 0,97 BIST SINAİ 110.536 0,12 BIST GIDA, İÇECEK...
07 Aralık 2018 Cuma 13:27