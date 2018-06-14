Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,80 0,00 -37,98 Acıpayam Selüloz 2,32 -0,85 -12,45 Adana Çimento (A) 6,23 -1,42 3,83 Adana Çimento (B) 4,41 0,23 4,50 Adana Çimento (C) 0,93 0,00 10,71 Adel Kalemcilik 13,60 -1,38 -12,40 Adese Alışveriş Ticaret 2,14 0,94 7,54 Afyon Çimento 4,80 0,42 -38,30 Ak Enerji 0,67 0,00 -26,37 Akbank 7,25 -0,82 -23,23 Akçansa 9,00 0,11 -12,08 Akdenız Güvenlık Hız. 2,52 -0,79 -57,50 Akfen GMYO 1,56 0,00 -35,27 Akın Tekstil 8,63 0,35 -38,84 Akiş GMYO 2,61 -6,45 -12,31 Akmerkez GMYO 17,40 0,00 -11,68 Aksa 10,99 2,52 -8,29 Aksa Enerji 4,00 4,17 -3,15 Aksigorta 3,80 1,88 25,29 Aksu Enerji 5,50 2,04 3,78 Alarko Carrıer 40,40 1,71 -29,77 Alarko GMYO 40,00 0,00 -18,70 Alarko Holding 4,49 -0,66 -38,15 Albaraka Türk 1,23 -0,81 -18,20 Alcatel Lucent Teletaş 4,82 0,21 -39,60 Alkim Kağıt 3,40 0,00 -26,66 Alkim Kimya 18,69 -0,59 -21,17 Altınyağ 0,71 5,97 -40,64 Altınyunus Çeşme 4,26 -3,18 -15,64 Anadolu Cam 2,81 1,08 10,07 Anadolu Efes 23,58 1,64 -0,96 Anadolu Grubu Holding 22,64 -1,22 -4,03 Anadolu Hayat Emek. 8,17 6,10 4,52 Anadolu Isuzu 8,41 1,33 -7,58 Anadolu Sigorta 4,20 0,72 39,48 Anel Elektrik 2,27 3,65 -39,79 Anel Telekom 0,43 2,38 -14,00 Arçelik 15,56 0,65 -25,09 Arena Bilgisayar 3,21 0,00 -24,11 Armada Bilgisayar 6,85 0,74 1,03 Arsan Tekstil 1,88 -0,53 7,43 Artı Yatırım Holding 1,57 1,29 67,02 Aselsan 20,50 -2,66 -35,53 Aslan Çimento 29,72 0,34 -22,20 Ata GMYO 4,14 0,49 -13,57 Atakule GMYO 1,87 0,00 -8,78 Atlantik Petrol Ürünleri 0,94 -1,05 -32,37 Atlantis Yatırım Holding 0,40 2,56 -18,37 Atlas Yat. Ort. 0,84 2,44 -14,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,91 -2,55 -15,78 Avrasya GMYO 1,11 -1,77 -29,75 Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 0,88 -32,14 Avrasya Stratejik GMYF 1.081,10 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,73 0,74 49,18 Ayen Enerji 3,50 1,16 -27,54 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,88 0,00 14,75 Aygaz 10,61 2,51 -26,80 Bagfaş 6,68 0,00 -36,38 Bak Ambalaj 5,95 0,85 15,76 Balatacılar Balatacılık 0,45 2,27 -19,64 Bantaş Ambalaj 2,10 0,48 -48,66 Banvit 10,46 0,29 -51,17 Baştaş Başkent Çimento 2,50 0,00 5,63 Batı Çimento 6,67 0,30 -32,49 Batısöke Çimento 1,26 -0,79 -29,21 Bera Holding 1,77 -0,56 -42,90 Berkosan Yalıtım 1,64 0,61 -26,46 Beşiktaş Futbol Yat. 2,04 0,00 -50,12 Beyaz Filo 20,50 17,14 -72,28 Bilici Yatırım 1,32 -0,75 -13,76 Bim Mağazalar 68,90 6,00 -10,30 Bimeks 0,15 0,00 -46,43 Birko Mensucat 0,40 2,56 -2,44 Birlik Mensucat 1,01 -0,98 -28,37 Bizim Mağazaları 5,56 4,12 -27,79 Bolu Çimento 6,32 0,64 17,47 Bomonti Elektrik 0,64 -1,54 -40,74 Borusan Mannesmann 8,25 -1,20 -25,30 Borusan Yat. Paz. 37,80 0,05 -12,40 Bosch Fren Sistemleri 147,40 0,27 -19,53 Bossa 5,27 -0,94 30,12 Boyner Perakende Yat. 7,74 -0,39 -15,69 Brisa 5,89 2,26 -18,98 Burçelik 3,16 -0,63 -17,92 Burçelik Vana 1,51 0,00 -13,71 Bursa Çimento 4,95 0,20 -5,71 Carrefoursa 4,30 -0,92 -22,94 Coca Cola İçecek 34,76 3,02 3,79 Cosmos Yat. Holding 1,12 -4,27 Credıtwest Faktorıng 1,11 -2,63 -0,43 Çelebi 32,52 0,68 -4,55 Çelik Halat 7,51 0,81 100,82 Çemaş Döküm 2,07 -0,48 11,89 Çemtaş 4,69 1,08 14,95 Çimbeton 31,80 0,32 -13,87 Çimentaş 8,93 0,56 -22,95 Çimsa 10,72 0,85 -18,76 Çuhadaroğlu Metal 2,00 0,50 -31,74 Dagi Giyim 1,38 3,76 -39,21 Dagi Yatırım Holding 1,23 -0,81 -13,99 Dardanel 1,53 18,60 -21,54 Datagate Bilgisayar 4,41 0,68 -54,63 Demısaş Döküm 2,16 -0,92 18,03 Denge Holding 2,23 0,90 17,86 Deniz GMYO 2,57 1,98 -4,81 Denizbank 4,66 3,33 26,98 Denizli Cam 11,33 -0,18 -4,55 Derimod 9,33 1,41 24,23 Desa Deri 1,07 0,94 5,94 Despec Bilgisayar 2,39 1,27 -33,43 Deva Holding 3,81 0,79 -13,01 Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 1,47 -41,03 Ditaş Doğan 5,11 0,79 -14,78 DO-CO 274,00 -0,36 30,35 Doğan Burda 2,56 -0,39 -22,89 Doğan Gazetecilik 5,66 -0,18 105,07 Doğan Holding 0,94 2,17 8,05 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,39 -1,42 -61,81 Doğusan 2,73 1,11 86,99 Doğuş GMYO 2,75 1,48 -15,12 Doğuş Otomotiv 6,75 -0,74 -10,47 Döktaş Dökümcülük 10,06 0,90 -8,55 Duran Doğan Basım 3,19 -1,24 -15,38 Dyo Boya 4,95 -1,20 -34,95 Eczacıbaşı İlaç 3,32 0,30 -20,58 Eczacıbaşı Yatırım 8,34 0,12 -16,85 Edip Gayrimenkul 0,72 -1,37 -38,98 Ege Endüstri 281,00 1,44 -6,31 Ege Gübre 23,10 0,87 -9,49 Ege Profil 9,68 0,31 -3,01 Ege Seramik 2,72 0,00 -37,77 Egeli & Co Tarım Girişim 0,31 3,33 -55,07 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,37 0,00 -21,28 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 -7,69 -40,00 Egeplast 5,00 -0,99 6,84 Ekiz Kimya 0,47 0,00 -17,54 Emek Elektrik 1,18 0,85 -25,79 Eminiş Ambalaj 3,14 0,64 -32,33 Emlak Konut GMYO 1,91 1,60 -26,47 Enerjisa Enerji 6,30 -2,33 Enka İnşaat 4,15 0,00 -23,46 Erbosan 63,80 1,51 -19,56 Ereğli Demir Çelik 10,58 0,95 13,28 Ersu Gıda 0,94 0,00 -28,24 Escort Teknoloji 0,58 0,00 -53,97 Etiler Gıda 3,60 4,35 -23,24 Euro Kapital Yat. Ort. 0,81 2,53 -28,32 Euro Trend Yat. Ort. 0,65 -2,99 -32,29 Euro Yat. Ort. 0,72 -4,00 -16,28 Euro Yatırım Holding 0,57 0,00 -6,56 Fenerbahçe Futbol 32,76 -1,68 -4,49 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,27 3,13 -61,84 F-M İzmit Piston 13,87 0,36 10,70 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,90 0,00 -20,73 Ford Otosan 62,40 2,72 7,50 Formet Çelik Kapı 7,01 0,29 Frigo Pak Gıda 1,63 7,95 71,58 Galatasaray Sportif 1,65 1,23 -21,34 Garanti Bankası 8,31 0,97 -19,14 Garanti Faktoring 2,18 0,93 -33,13 Garanti Yat. Ort. 0,60 0,00 -18,29 Gedik Y. Men. Değ. 2,70 0,75 7,14 Gedik Yatırım Holding 1,47 0,00 6,52 Gediz Ambalaj 3,11 -0,32 -13,97 Gentaş 2,13 -0,47 31,47 Gersan Elektrik 4,30 -1,15 -8,70 Global Men. Değ. 0,58 11,54 28,89 Global Yat. Holding 3,47 0,00 -3,88 Good-Year 3,14 0,00 -24,49 Göltaş Çimento 43,22 -0,14 -33,81 Gözde Girişim 2,39 -0,42 -57,77 GSD Denizcilik 1,01 1,00 -25,19 GSD Holding 0,62 0,00 -13,89 Gübre Fabrik. 3,32 0,00 -21,51 Güler Yat. Holding 1,22 0,00 5,17 Güneş Sigorta 1,44 0,00 -12,73 Halk GMYO 0,75 -1,32 -21,47 Halk Sigorta 1,40 -13,58 Hatay Tekstil 3,81 -0,78 -23,34 Hedef Girişim 1,34 -0,74 -36,69 Hektaş 8,71 -1,80 24,43 HUB Girişim 1,28 1,59 7,56 Hürriyet Gzt. 1,11 -1,77 -17,16 ICBC Turkey Bank 4,28 -0,93 -6,14 İdealist GMYO 1,88 0,53 -7,84 İhlas Ev Aletleri 0,34 3,03 -33,33 İhlas Gayrimenkul 0,90 -2,17 -54,08 İhlas Gazetecilik 0,71 0,00 -39,83 İhlas Holding 0,32 0,00 -39,62 İhlas Yayın Holding 0,34 3,03 -33,33 İndeks Bilgisayar 7,00 -1,55 -31,50 Info Yatırım 0,94 -1,05 -20,34 İntema 31,22 0,71 28,27 İpek Doğal Enerji 7,72 6,63 43,76 İskenderun Demir Çelik 7,05 0,71 44,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

