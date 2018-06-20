Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,83 -1,19 -35,66 Acıpayam Selüloz 2,27 -0,44 -14,34 Adana Çimento (A) 6,37 0,47 6,17 Adana Çimento (B) 4,44 0,91 5,21 Adana Çimento (C) 0,93 0,00 10,71 Adel Kalemcilik 13,38 -0,07 -13,82 Adese Alışveriş Ticaret 2,24 -0,44 12,56 Afyon Çimento 5,32 4,72 -31,62 Ak Enerji 0,70 0,00 -23,08 Akbank 7,27 -0,27 -23,02 Akçansa 8,97 0,22 -12,38 Akdenız Güvenlık Hız. 2,34 -2,50 -60,54 Akfen GMYO 1,54 -0,65 -36,10 Akın Tekstil 8,47 -0,35 -39,97 Akiş GMYO 2,60 0,00 -12,65 Akmerkez GMYO 17,58 0,46 -10,77 Aksa 11,12 0,91 -7,21 Aksa Enerji 4,07 1,75 -1,45 Aksigorta 3,71 0,54 22,33 Aksu Enerji 6,98 4,18 31,71 Alarko Carrıer 39,42 0,05 -31,47 Alarko GMYO 39,38 -0,66 -19,96 Alarko Holding 4,84 3,64 -33,33 Albaraka Türk 1,27 2,42 -15,54 Alcatel Lucent Teletaş 5,17 4,66 -35,21 Alkim Kağıt 3,33 -1,19 -28,17 Alkim Kimya 18,10 -1,09 -23,66 Altınyağ 0,75 1,35 -37,30 Altınyunus Çeşme 4,20 0,00 -16,83 Anadolu Cam 2,68 -2,55 4,98 Anadolu Efes 23,30 0,87 -2,14 Anadolu Grubu Holding 22,08 1,19 -6,41 Anadolu Hayat Emek. 8,11 1,50 3,75 Anadolu Isuzu 8,99 3,21 -1,21 Anadolu Sigorta 4,12 0,73 36,82 Anel Elektrik 2,40 4,35 -36,34 Anel Telekom 0,41 0,00 -18,00 Arçelik 15,72 1,09 -24,32 Arena Bilgisayar 3,17 -0,31 -25,06 Armada Bilgisayar 7,40 -1,60 9,14 Arsan Tekstil 1,82 -1,09 4,00 Artı Yatırım Holding 1,61 -1,23 71,28 Aselsan 20,82 2,56 -34,45 Aslan Çimento 30,42 1,20 -20,37 Ata GMYO 4,07 0,99 -15,03 Atakule GMYO 1,89 -0,53 -7,80 Atlantik Petrol Ürünleri 0,94 1,08 -32,37 Atlantis Yatırım Holding 0,39 2,63 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,84 -1,18 -14,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,87 -0,13 -16,00 Avrasya GMYO 1,16 2,65 -26,58 Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 1,71 -29,17 Avrasya Stratejik GMYF 1.083,80 0,04 Avrupa Yatırım Holding 3,07 0,66 67,76 Ayen Enerji 3,53 1,15 -26,92 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,78 -3,78 8,65 Aygaz 10,98 -3,60 -24,25 Bagfaş 7,03 1,59 -33,05 Bak Ambalaj 5,98 0,34 16,34 Balatacılar Balatacılık 0,45 0,00 -19,64 Bantaş Ambalaj 2,10 0,48 -48,66 Banvit 10,90 -2,68 -49,11 Baştaş Başkent Çimento 2,48 0,00 4,78 Batı Çimento 3,09 1,79 -29,63 Batısöke Çimento 1,27 0,00 -28,65 Bera Holding 1,74 1,16 -43,87 Berkosan Yalıtım 1,67 0,00 -25,11 Beşiktaş Futbol Yat. 2,11 1,44 -48,41 Beyaz Filo 15,00 0,00 -79,72 Bilici Yatırım 1,29 -0,77 -15,72 Bim Mağazalar 63,70 -1,92 -17,07 Bimeks 0,15 0,00 -46,43 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,03 -1,90 -26,95 Bizim Mağazaları 5,36 -0,56 -30,39 Bolu Çimento 6,28 -0,32 16,73 Bomonti Elektrik 0,66 1,54 -38,89 Borusan Mannesmann 8,23 0,00 -25,48 Borusan Yat. Paz. 37,98 0,48 -11,98 Bosch Fren Sistemleri 147,60 1,03 -19,42 Bossa 5,18 -0,19 27,90 Boyner Perakende Yat. 7,79 -0,13 -15,14 Brisa 6,01 1,35 -17,33 Burçelik 3,23 0,62 -16,10 Burçelik Vana 1,48 0,68 -15,43 Bursa Çimento 4,92 0,20 -6,29 Carrefoursa 4,42 0,45 -20,79 Coca Cola İçecek 32,50 -0,18 -2,96 Cosmos Yat. Holding 1,09 0,00 -6,84 Credıtwest Faktorıng 1,16 1,75 4,06 Çelebi 32,40 1,50 -4,90 Çelik Halat 7,65 1,86 104,56 Çemaş Döküm 1,92 -3,03 3,78 Çemtaş 4,60 0,66 12,75 Çimbeton 31,70 -0,19 -14,14 Çimentaş 9,00 0,00 -22,35 Çimsa 10,58 0,38 -19,82 Çuhadaroğlu Metal 1,98 0,51 -32,42 Dagi Giyim 1,41 -0,70 -37,89 Dagi Yatırım Holding 1,24 0,00 -13,29 Dardanel 1,43 2,88 -26,67 Datagate Bilgisayar 4,48 2,52 -53,91 Demısaş Döküm 2,17 2,36 18,58 Denge Holding 2,22 -0,89 17,34 Deniz GMYO 2,71 0,00 0,37 Denizbank 5,01 -1,38 36,51 Denizli Cam 11,41 -0,09 -3,88 Derimod 9,19 1,32 22,37 Desa Deri 1,11 0,91 9,90 Despec Bilgisayar 2,42 -0,41 -32,59 Deva Holding 3,86 1,31 -11,87 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 5,88 -38,46 Ditaş Doğan 5,17 -0,19 -13,78 DO-CO 262,80 0,65 25,02 Doğan Burda 2,55 0,00 -23,19 Doğan Gazetecilik 5,66 0,53 105,07 Doğan Holding 0,95 2,15 9,20 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,39 -1,42 -61,81 Doğusan 2,67 -2,55 82,88 Doğuş GMYO 2,87 0,00 -11,42 Doğuş Otomotiv 6,87 -1,01 -8,87 Döktaş Dökümcülük 10,18 0,79 -7,45 Duran Doğan Basım 3,16 -0,94 -16,18 Dyo Boya 4,98 2,47 -34,56 Eczacıbaşı İlaç 3,33 -0,60 -20,34 Eczacıbaşı Yatırım 8,48 1,31 -15,45 Edip Gayrimenkul 0,75 4,17 -36,44 Ege Endüstri 286,10 -0,42 -4,61 Ege Gübre 22,90 -0,43 -10,27 Ege Profil 9,32 -0,11 -6,61 Ege Seramik 2,77 0,36 -36,63 Egeli & Co Tarım Girişim 0,29 -3,33 -57,97 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,37 5,71 -21,28 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 -40,00 Egeplast 4,35 -11,76 -7,05 Ekiz Kimya 0,46 0,00 -19,30 Emek Elektrik 1,20 0,84 -24,53 Eminiş Ambalaj 3,22 -4,17 -30,60 Emlak Konut GMYO 2,02 3,59 -22,23 Enerjisa Enerji 6,32 -1,40 Enka İnşaat 4,52 3,43 -16,64 Erbosan 63,35 -0,86 -20,13 Ereğli Demir Çelik 10,47 -3,86 12,10 Ersu Gıda 0,93 0,00 -29,01 Escort Teknoloji 0,57 -3,39 -54,76 Etiler Gıda 3,29 -2,37 -29,85 Euro Kapital Yat. Ort. 0,78 -4,88 -30,97 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 0,00 -34,37 Euro Yat. Ort. 0,68 0,00 -20,93 Euro Yatırım Holding 0,57 1,79 -6,56 Fenerbahçe Futbol 33,24 1,16 -3,09 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,30 -1,30 -61,62 F-M İzmit Piston 14,11 -0,14 12,62 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,92 0,26 -20,33 Ford Otosan 63,40 -0,78 9,23 Formet Çelik Kapı 7,35 2,23 Frigo Pak Gıda 1,49 -2,61 56,84 Galatasaray Sportif 1,64 0,61 -21,81 Garanti Bankası 8,34 -0,12 -18,84 Garanti Faktoring 2,17 -1,81 -33,44 Garanti Yat. Ort. 0,60 0,00 -18,29 Gedik Y. Men. Değ. 2,69 1,13 6,75 Gedik Yatırım Holding 1,47 0,00 6,52 Gediz Ambalaj 3,09 1,31 -14,52 Gentaş 2,10 -1,41 29,62 Gersan Elektrik 4,79 6,21 1,70 Global Men. Değ. 0,49 -5,77 8,89 Global Yat. Holding 3,47 0,58 -3,88 Good-Year 3,17 0,00 -23,76 Göltaş Çimento 43,68 0,60 -33,11 Gözde Girişim 2,53 0,80 -55,30 GSD Denizcilik 1,03 0,00 -23,70 GSD Holding 0,64 1,59 -11,11 Gübre Fabrik. 3,33 -0,60 -21,28 Güler Yat. Holding 1,21 0,00 4,31 Güneş Sigorta 1,46 0,00 -11,52 Halk GMYO 0,76 3,28 -16,74 Halk Sigorta 1,40 0,00 -13,58 Hatay Tekstil 3,82 1,60 -23,14 Hedef Girişim 1,40 0,00 -33,86 Hektaş 9,09 3,06 29,86 HUB Girişim 1,29 0,78 8,40 Hürriyet Gzt. 1,14 3,64 -14,93 ICBC Turkey Bank 4,78 5,29 4,82 İdealist GMYO 1,89 0,00 -7,35 İhlas Ev Aletleri 0,33 0,00 -35,29 İhlas Gayrimenkul 0,92 -2,13 -53,06 İhlas Gazetecilik 0,74 0,00 -37,29 İhlas Holding 0,33 3,13 -37,74 İhlas Yayın Holding 0,33 0,00 -35,29 İndeks Bilgisayar 7,10 -0,56 -30,52 Info Yatırım 0,93 1,09 -21,19 İntema 33,90 19,96 39,28 İpek Doğal Enerji 6,45 -9,28 20,11 İskenderun Demir Çelik 7,02 1,01 43,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

