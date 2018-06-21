Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,88 6,02 -31,78 Acıpayam Selüloz 2,27 0,00 -14,34 Adana Çimento (A) 6,36 -0,16 6,00 Adana Çimento (B) 4,47 0,68 5,92 Adana Çimento (C) 0,94 1,08 11,90 Adel Kalemcilik 13,41 0,22 -13,63 Adese Alışveriş Ticaret 2,26 0,89 13,57 Afyon Çimento 6,19 16,35 -20,44 Ak Enerji 0,71 1,43 -21,98 Akbank 7,25 -0,28 -23,23 Akçansa 8,90 -0,78 -13,06 Akdenız Güvenlık Hız. 2,38 1,71 -59,87 Akfen GMYO 1,55 0,65 -35,68 Akın Tekstil 8,46 -0,12 -40,04 Akiş GMYO 2,61 0,38 -12,31 Akmerkez GMYO 17,65 0,40 -10,41 Aksa 11,27 1,35 -5,96 Aksa Enerji 4,16 2,21 0,73 Aksigorta 3,91 5,39 28,92 Aksu Enerji 6,80 -2,58 28,32 Alarko Carrıer 40,12 1,78 -30,25 Alarko GMYO 40,00 1,57 -18,70 Alarko Holding 4,70 -2,89 -35,26 Albaraka Türk 1,32 3,94 -12,21 Alcatel Lucent Teletaş 5,20 0,58 -34,84 Alkim Kağıt 3,36 0,90 -27,52 Alkim Kimya 18,32 1,22 -22,73 Altınyağ 0,74 -1,33 -38,13 Altınyunus Çeşme 4,20 0,00 -16,83 Anadolu Cam 2,66 -0,75 4,19 Anadolu Efes 23,40 0,43 -1,72 Anadolu Grubu Holding 22,06 -0,09 -6,49 Anadolu Hayat Emek. 8,15 0,49 4,26 Anadolu Isuzu 8,89 -1,11 -2,31 Anadolu Sigorta 4,17 1,21 38,48 Anel Elektrik 2,41 0,42 -36,07 Anel Telekom 0,40 -2,44 -20,00 Arçelik 16,05 2,10 -22,73 Arena Bilgisayar 3,21 1,26 -24,11 Armada Bilgisayar 7,70 4,05 13,57 Arsan Tekstil 1,81 -0,55 3,43 Artı Yatırım Holding 1,62 0,62 72,34 Aselsan 21,26 2,11 -33,06 Aslan Çimento 34,00 11,77 -10,99 Ata GMYO 4,18 2,70 -12,73 Atakule GMYO 1,89 0,00 -7,80 Atlantik Petrol Ürünleri 0,95 1,06 -31,65 Atlantis Yatırım Holding 0,39 0,00 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,84 0,00 -14,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,71 -1,08 -16,91 Avrasya GMYO 1,17 0,86 -25,95 Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 0,84 -28,57 Avrasya Stratejik GMYF 1.084,30 0,05 Avrupa Yatırım Holding 3,02 -1,63 65,03 Ayen Enerji 3,53 0,00 -26,92 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,75 -1,69 6,82 Aygaz 11,10 1,09 -23,42 Bagfaş 7,11 1,14 -32,29 Bak Ambalaj 5,99 0,17 16,54 Balatacılar Balatacılık 0,45 0,00 -19,64 Bantaş Ambalaj 2,12 0,95 -48,17 Banvit 11,40 4,59 -46,78 Baştaş Başkent Çimento 2,48 4,78 Batı Çimento 3,09 0,00 -29,63 Batısöke Çimento 1,31 3,15 -26,40 Bera Holding 1,74 0,00 -43,87 Berkosan Yalıtım 1,67 0,00 -25,11 Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 3,79 -46,45 Beyaz Filo 15,00 0,00 -79,72 Bilici Yatırım 1,31 1,55 -14,41 Bim Mağazalar 65,25 2,43 -15,06 Bimeks 0,15 0,00 -46,43 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,04 0,97 -26,24 Bizim Mağazaları 5,38 0,37 -30,13 Bolu Çimento 6,35 1,11 18,03 Bomonti Elektrik 0,66 0,00 -38,89 Borusan Mannesmann 8,37 1,70 -24,21 Borusan Yat. Paz. 38,08 0,26 -11,75 Bosch Fren Sistemleri 148,70 0,75 -18,82 Bossa 5,19 0,19 28,15 Boyner Perakende Yat. 7,81 0,26 -14,92 Brisa 6,14 2,16 -15,54 Burçelik 3,30 2,17 -14,29 Burçelik Vana 1,45 -2,03 -17,14 Bursa Çimento 4,95 0,61 -5,71 Carrefoursa 4,45 0,68 -20,25 Coca Cola İçecek 33,08 1,78 -1,23 Cosmos Yat. Holding 1,13 3,67 -3,42 Credıtwest Faktorıng 1,14 -1,72 2,26 Çelebi 32,80 1,23 -3,73 Çelik Halat 7,61 -0,52 103,49 Çemaş Döküm 1,91 -0,52 3,24 Çemtaş 4,60 0,00 12,75 Çimbeton 32,78 3,41 -11,21 Çimentaş 9,08 0,89 -21,66 Çimsa 10,45 -1,23 -20,80 Çuhadaroğlu Metal 1,99 0,51 -32,08 Dagi Giyim 1,38 -2,13 -39,21 Dagi Yatırım Holding 1,23 -0,81 -13,99 Dardanel 1,37 -4,20 -29,74 Datagate Bilgisayar 4,53 1,12 -53,40 Demirören Gazetecilik 5,60 -1,06 102,90 Demısaş Döküm 2,16 -0,46 18,03 Denge Holding 2,22 0,00 17,34 Deniz GMYO 2,72 0,37 0,74 Denizbank 5,05 0,80 37,60 Denizli Cam 11,54 1,14 -2,78 Derimod 9,30 1,20 23,83 Desa Deri 1,11 0,00 9,90 Despec Bilgisayar 2,44 0,83 -32,03 Deva Holding 3,88 0,52 -11,42 Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 -1,39 -39,32 Ditaş Doğan 5,13 -0,77 -14,45 DO-CO 268,70 2,25 27,83 Doğan Burda 2,55 0,00 -23,19 Doğan Holding 0,95 0,00 9,20 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,45 4,32 -60,16 Doğusan 2,69 0,75 84,25 Doğuş GMYO 2,93 2,09 -9,57 Doğuş Otomotiv 6,88 0,15 -8,74 Döktaş Dökümcülük 10,20 0,20 -7,27 Duran Doğan Basım 3,13 -0,95 -16,98 Dyo Boya 4,93 -1,00 -35,22 Eczacıbaşı İlaç 3,35 0,60 -19,86 Eczacıbaşı Yatırım 8,52 0,47 -15,05 Edip Gayrimenkul 0,73 -2,67 -38,14 Ege Endüstri 292,60 2,27 -2,44 Ege Gübre 23,40 2,18 -8,31 Ege Profil 9,28 -0,43 -7,01 Ege Seramik 2,80 1,08 -35,94 Egeli & Co Tarım Girişim 0,29 0,00 -57,97 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,39 5,41 -17,02 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 -40,00 Egeplast 4,24 -2,53 -9,40 Ekiz Kimya 0,48 4,35 -15,79 Emek Elektrik 1,20 0,00 -24,53 Eminiş Ambalaj 3,32 3,11 -28,45 Emlak Konut GMYO 2,01 -0,50 -22,62 Enerjisa Enerji 6,19 -2,06 Enka İnşaat 4,60 1,77 -15,16 Erbosan 64,55 1,89 -18,61 Ereğli Demir Çelik 10,46 -0,10 12,00 Ersu Gıda 0,93 0,00 -29,01 Escort Teknoloji 0,57 0,00 -54,76 Etiler Gıda 3,30 0,30 -29,64 Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 -5,13 -34,51 Euro Trend Yat. Ort. 0,62 -1,59 -35,42 Euro Yat. Ort. 0,68 0,00 -20,93 Euro Yatırım Holding 0,56 -1,75 -8,20 Fenerbahçe Futbol 33,60 1,08 -2,04 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,92 11,70 -57,13 F-M İzmit Piston 14,18 0,50 13,18 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,99 1,79 -18,90 Ford Otosan 66,20 4,42 14,05 Formet Çelik Kapı 7,40 0,68 Frigo Pak Gıda 1,41 -5,37 48,42 Galatasaray Sportif 1,63 -0,61 -22,29 Garanti Bankası 8,39 0,60 -18,36 Garanti Faktoring 2,17 0,00 -33,44 Garanti Yat. Ort. 0,61 1,67 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,69 0,00 6,75 Gedik Yatırım Holding 1,47 0,00 6,52 Gediz Ambalaj 3,10 0,32 -14,25 Gentaş 2,10 0,00 29,62 Gersan Elektrik 4,57 -4,59 -2,97 Global Men. Değ. 0,51 4,08 13,33 Global Yat. Holding 3,41 -1,73 -5,54 Good-Year 3,19 0,63 -23,28 Göltaş Çimento 45,14 3,34 -30,87 Gözde Girişim 2,54 0,40 -55,12 GSD Denizcilik 1,05 1,94 -22,22 GSD Holding 0,64 0,00 -11,11 Gübre Fabrik. 3,36 0,90 -20,57 Güler Yat. Holding 1,19 -1,65 2,59 Güneş Sigorta 1,48 1,37 -10,30 Halk GMYO 0,74 -2,63 -18,93 Halk Sigorta 1,40 0,00 -13,58 Hatay Tekstil 3,81 -0,26 -23,34 Hedef Girişim 1,43 2,14 -32,44 Hektaş 9,28 2,09 32,57 HUB Girişim 1,29 0,00 8,40 Hürriyet Gzt. 1,17 2,63 -12,69 ICBC Turkey Bank 4,90 2,51 7,46 İdealist GMYO 2,02 6,88 -0,98 İhlas Ev Aletleri 0,35 6,06 -31,37 İhlas Gayrimenkul 0,93 1,09 -52,55 İhlas Gazetecilik 0,74 0,00 -37,29 İhlas Holding 0,35 6,06 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,34 3,03 -33,33 İndeks Bilgisayar 7,13 0,42 -30,23 Info Yatırım 0,94 1,08 -20,34 İntema 34,52 1,83 41,82 İpek Doğal Enerji 6,30 -2,33 17,32 İskenderun Demir Çelik 7,01 -0,14 43,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

