Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,89 1,14 -31,01 Acıpayam Selüloz 2,30 1,32 -13,21 Adana Çimento (A) 6,39 0,47 6,50 Adana Çimento (B) 4,46 -0,22 5,69 Adana Çimento (C) 0,93 -1,06 10,71 Adel Kalemcilik 13,75 2,54 -11,44 Adese Alışveriş Ticaret 2,23 -1,33 12,06 Afyon Çimento 5,81 -6,14 -25,32 Ak Enerji 0,71 0,00 -21,98 Akbank 7,37 1,66 -21,96 Akçansa 8,95 0,56 -12,57 Akdenız Güvenlık Hız. 2,38 0,00 -59,87 Akfen GMYO 1,59 2,58 -34,02 Akın Tekstil 8,45 -0,12 -40,11 Akiş GMYO 2,60 -0,38 -12,65 Akmerkez GMYO 17,63 -0,11 -10,52 Aksa 11,28 0,09 -5,87 Aksa Enerji 4,07 -2,16 -1,45 Aksigorta 4,00 2,30 31,89 Aksu Enerji 6,66 -2,06 25,67 Alarko Carrıer 40,22 0,25 -30,08 Alarko GMYO 40,00 0,00 -18,70 Alarko Holding 4,70 0,00 -35,26 Albaraka Türk 1,32 0,00 -12,21 Alcatel Lucent Teletaş 5,18 -0,38 -35,09 Alkim Kağıt 3,39 0,89 -26,87 Alkim Kimya 18,47 0,82 -22,10 Altınyağ 0,74 0,00 -38,13 Altınyunus Çeşme 4,16 -0,95 -17,62 Anadolu Cam 2,65 -0,38 3,80 Anadolu Efes 24,00 2,56 0,80 Anadolu Grubu Holding 22,06 0,00 -6,49 Anadolu Hayat Emek. 8,50 4,29 8,74 Anadolu Isuzu 8,92 0,34 -1,98 Anadolu Sigorta 4,22 1,20 40,14 Anel Elektrik 2,37 -1,66 -37,14 Anel Telekom 0,41 2,50 -18,00 Arçelik 16,22 1,06 -21,91 Arena Bilgisayar 3,17 -1,25 -25,06 Armada Bilgisayar 7,56 -1,82 11,50 Arsan Tekstil 1,80 -0,55 2,86 Artı Yatırım Holding 1,62 0,00 72,34 Aselsan 21,14 -0,56 -33,44 Aslan Çimento 31,70 -6,76 -17,02 Ata GMYO 4,24 1,44 -11,48 Atakule GMYO 1,88 -0,53 -8,29 Atlantik Petrol Ürünleri 0,96 1,05 -30,94 Atlantis Yatırım Holding 0,39 0,00 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,85 1,19 -13,27 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,50 -1,43 -18,09 Avrasya GMYO 1,17 0,00 -25,95 Avrasya Petrol ve Tur. 1,23 2,50 -26,79 Avrasya Stratejik GMYF 1.084,70 0,04 Avrupa Yatırım Holding 3,00 -0,66 63,93 Ayen Enerji 3,47 -1,70 -28,16 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,74 -0,57 6,20 Aygaz 11,10 0,00 -23,42 Bagfaş 7,14 0,42 -32,00 Bak Ambalaj 5,95 -0,67 15,76 Balatacılar Balatacılık 0,46 2,22 -17,86 Bantaş Ambalaj 2,11 -0,47 -48,41 Banvit 11,50 0,88 -46,31 Baştaş Başkent Çimento 2,48 0,00 4,78 Batı Çimento 3,07 -0,65 -30,09 Batısöke Çimento 1,29 -1,53 -27,53 Bera Holding 1,72 -1,15 -44,52 Berkosan Yalıtım 1,66 -0,60 -25,56 Beşiktaş Futbol Yat. 2,29 4,57 -44,01 Beyaz Filo 15,00 0,00 -79,72 Bilici Yatırım 1,30 -0,76 -15,06 Bim Mağazalar 68,25 4,60 -11,15 Bimeks 0,15 0,00 -46,43 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,03 -0,96 -26,95 Bizim Mağazaları 5,44 1,12 -29,35 Bolu Çimento 6,50 2,36 20,82 Bomonti Elektrik 0,65 -1,52 -39,81 Borusan Mannesmann 8,50 1,55 -23,03 Borusan Yat. Paz. 38,02 -0,16 -11,89 Bosch Fren Sistemleri 149,70 0,67 -18,28 Bossa 5,16 -0,58 27,41 Boyner Perakende Yat. 7,80 -0,13 -15,03 Brisa 6,02 -1,95 -17,19 Burçelik 3,24 -1,82 -15,84 Burçelik Vana 1,44 -0,69 -17,71 Bursa Çimento 4,96 0,20 -5,52 Carrefoursa 4,39 -1,35 -21,33 Coca Cola İçecek 33,20 0,36 -0,87 Cosmos Yat. Holding 1,10 -2,65 -5,98 Credıtwest Faktorıng 1,12 -1,75 0,47 Çelebi 31,92 -2,68 -6,31 Çelik Halat 7,47 -1,84 99,75 Çemaş Döküm 1,98 3,66 7,03 Çemtaş 4,61 0,22 12,99 Çimbeton 32,52 -0,79 -11,92 Çimentaş 9,07 -0,11 -21,74 Çimsa 10,48 0,29 -20,57 Çuhadaroğlu Metal 2,01 1,01 -31,40 Dagi Giyim 1,34 -2,90 -40,97 Dagi Yatırım Holding 1,21 -1,63 -15,38 Dardanel 1,37 0,00 -29,74 Datagate Bilgisayar 4,51 -0,44 -53,60 Demirören Gazetecilik 5,63 0,54 103,99 Demısaş Döküm 2,15 -0,46 17,49 Denge Holding 2,19 -1,35 15,75 Deniz GMYO 2,69 -1,10 -0,37 Denizbank 5,01 -0,79 36,51 Denizli Cam 11,37 -1,47 -4,21 Derimod 9,30 0,00 23,83 Desa Deri 1,09 -1,80 7,92 Despec Bilgisayar 2,40 -1,64 -33,15 Deva Holding 3,91 0,77 -10,73 Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 0,00 -39,32 Ditaş Doğan 5,20 1,36 -13,28 DO-CO 269,50 0,30 28,21 Doğan Burda 2,49 -2,35 -25,00 Doğan Holding 0,96 1,05 10,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,43 -1,38 -60,71 Doğusan 2,64 -1,86 80,82 Doğuş GMYO 2,88 -1,71 -11,11 Doğuş Otomotiv 6,88 0,00 -8,74 Döktaş Dökümcülük 10,60 3,92 -3,64 Duran Doğan Basım 3,16 0,96 -16,18 Dyo Boya 4,95 0,41 -34,95 Eczacıbaşı İlaç 3,34 -0,30 -20,10 Eczacıbaşı Yatırım 8,55 0,35 -14,75 Edip Gayrimenkul 0,72 -1,37 -38,98 Ege Endüstri 297,60 1,71 -0,77 Ege Gübre 23,14 -1,11 -9,33 Ege Profil 9,17 -1,19 -8,12 Ege Seramik 2,81 0,36 -35,72 Egeli & Co Tarım Girişim 0,29 0,00 -57,97 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,40 2,56 -14,89 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 -40,00 Egeplast 4,26 0,47 -8,97 Ekiz Kimya 0,47 -2,08 -17,54 Emek Elektrik 1,19 0,07 -24,48 Eminiş Ambalaj 3,23 -2,71 -30,39 Emlak Konut GMYO 2,01 0,00 -22,62 Enerjisa Enerji 6,16 -0,48 Enka İnşaat 4,69 1,96 -13,50 Erbosan 65,35 1,24 -17,61 Ereğli Demir Çelik 10,52 0,57 12,64 Ersu Gıda 0,95 2,15 -27,48 Escort Teknoloji 0,56 -1,75 -55,56 Etiler Gıda 3,38 2,42 -27,93 Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 -2,70 -36,28 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 1,61 -34,37 Euro Yat. Ort. 0,69 1,47 -19,77 Euro Yatırım Holding 0,57 1,79 -6,56 Fenerbahçe Futbol 33,14 -1,37 -3,38 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,69 -3,89 -58,80 F-M İzmit Piston 14,31 0,92 14,21 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,94 -1,25 -19,92 Ford Otosan 69,75 5,36 20,17 Formet Çelik Kapı 7,41 0,14 Frigo Pak Gıda 1,42 0,71 49,47 Galatasaray Sportif 1,61 -1,23 -23,24 Garanti Bankası 8,52 1,55 -17,09 Garanti Faktoring 2,17 0,00 -33,44 Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,70 0,37 7,14 Gedik Yatırım Holding 1,48 0,68 7,25 Gediz Ambalaj 3,07 -0,97 -15,08 Gentaş 2,17 3,33 33,94 Gersan Elektrik 4,41 -3,50 -6,37 Global Men. Değ. 0,51 0,00 13,33 Global Yat. Holding 3,32 -2,64 -8,03 Good-Year 3,20 0,31 -23,04 Göltaş Çimento 44,24 -1,99 -32,25 Gözde Girişim 2,66 4,72 -53,00 GSD Denizcilik 1,05 0,00 -22,22 GSD Holding 0,65 1,56 -9,72 Gübre Fabrik. 3,37 0,30 -20,33 Güler Yat. Holding 1,20 0,84 3,45 Güneş Sigorta 1,46 -1,35 -11,52 Halk GMYO 0,74 0,00 -18,93 Halk Sigorta 1,40 0,00 -13,58 Hatay Tekstil 3,82 0,26 -23,14 Hedef Girişim 1,44 0,70 -31,97 Hektaş 9,95 7,22 42,14 HUB Girişim 1,25 -3,10 5,04 Hürriyet Gzt. 1,14 -2,56 -14,93 ICBC Turkey Bank 4,68 -4,49 2,63 İdealist GMYO 2,00 -0,99 -1,96 İhlas Ev Aletleri 0,33 -5,71 -35,29 İhlas Gayrimenkul 0,94 1,08 -52,04 İhlas Gazetecilik 0,74 0,00 -37,29 İhlas Holding 0,33 -5,71 -37,74 İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 7,03 -1,40 -31,21 Info Yatırım 0,94 0,00 -20,34 İntema 32,28 -6,49 32,62 İpek Doğal Enerji 6,05 -3,97 12,66 İskenderun Demir Çelik 7,44 6,13 52,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

