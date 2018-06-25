Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,91 2,25 -29,46 Acıpayam Selüloz 2,37 3,04 -10,57 Adana Çimento (A) 6,43 0,63 7,17 Adana Çimento (B) 4,48 0,45 6,16 Adana Çimento (C) 0,93 0,00 10,71 Adel Kalemcilik 14,07 2,33 -9,37 Adese Alışveriş Ticaret 2,21 -0,90 11,06 Afyon Çimento 5,79 -0,34 -25,58 Ak Enerji 0,71 0,00 -21,98 Akbank 7,06 -4,21 -25,24 Akçansa 9,20 2,79 -10,13 Akdenız Güvenlık Hız. 2,42 1,68 -59,19 Akfen GMYO 1,59 0,00 -34,02 Akın Tekstil 8,39 -0,71 -40,54 Akiş GMYO 2,44 -6,15 -18,02 Akmerkez GMYO 17,94 1,76 -8,94 Aksa 10,83 -3,99 -9,63 Aksa Enerji 4,03 -0,98 -2,42 Aksigorta 3,85 -3,75 26,94 Aksu Enerji 6,35 -4,65 19,82 Alarko Carrıer 40,14 -0,20 -30,22 Alarko GMYO 39,78 -0,55 -19,15 Alarko Holding 4,52 -3,83 -37,74 Albaraka Türk 1,35 2,27 -10,22 Alcatel Lucent Teletaş 5,14 -0,77 -35,59 Alkim Kağıt 3,44 1,47 -25,79 Alkim Kimya 17,68 -4,28 -25,43 Altınyağ 0,72 -2,70 -39,81 Altınyunus Çeşme 4,08 -1,92 -19,21 Anadolu Cam 2,59 -2,26 1,45 Anadolu Efes 23,54 -1,92 -1,13 Anadolu Grubu Holding 21,76 -1,36 -7,76 Anadolu Hayat Emek. 8,35 -1,76 6,82 Anadolu Isuzu 9,12 2,24 0,22 Anadolu Sigorta 4,24 0,47 40,81 Anel Elektrik 2,40 1,27 -36,34 Anel Telekom 0,40 -2,44 -20,00 Arçelik 15,50 -4,44 -25,38 Arena Bilgisayar 3,18 0,32 -24,82 Armada Bilgisayar 7,60 0,53 12,09 Arsan Tekstil 1,82 1,11 4,00 Artı Yatırım Holding 1,63 0,62 73,40 Aselsan 21,36 1,04 -32,75 Aslan Çimento 31,96 0,82 -16,34 Ata GMYO 4,12 -2,83 -13,99 Atakule GMYO 1,90 1,06 -7,32 Atlantik Petrol Ürünleri 0,94 -2,08 -32,37 Atlantis Yatırım Holding 0,38 -2,56 -22,45 Atlas Yat. Ort. 0,84 -1,18 -14,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,72 1,52 -16,85 Avrasya GMYO 1,17 0,00 -25,95 Avrasya Petrol ve Tur. 1,21 -1,63 -27,98 Avrasya Stratejik GMYF 1.086,00 0,12 Avrupa Yatırım Holding 3,05 1,67 66,67 Ayen Enerji 3,43 -1,15 -28,99 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,80 3,45 9,87 Aygaz 10,80 -2,70 -25,49 Bagfaş 7,19 0,70 -31,52 Bak Ambalaj 5,84 -1,85 13,62 Balatacılar Balatacılık 0,45 -2,17 -19,64 Bantaş Ambalaj 2,09 -0,95 -48,90 Banvit 11,70 1,74 -45,38 Baştaş Başkent Çimento 2,48 0,00 4,78 Batı Çimento 3,01 -1,95 -31,45 Batısöke Çimento 1,30 0,78 -26,97 Bera Holding 1,74 1,16 -43,87 Berkosan Yalıtım 1,67 0,60 -25,11 Beşiktaş Futbol Yat. 2,23 -2,62 -45,48 Beyaz Filo 16,16 7,73 -78,15 Bilici Yatırım 1,29 -0,77 -15,72 Bim Mağazalar 66,75 -2,20 -13,10 Bimeks 0,14 -6,67 -50,00 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,04 0,97 -26,24 Bizim Mağazaları 5,32 -2,21 -30,91 Bolu Çimento 6,44 -0,92 19,70 Bomonti Elektrik 0,65 0,00 -39,81 Borusan Mannesmann 8,64 1,65 -21,77 Borusan Yat. Paz. 37,56 -1,21 -12,95 Bosch Fren Sistemleri 149,30 -0,27 -18,50 Bossa 5,18 0,39 27,90 Boyner Perakende Yat. 7,68 -1,54 -16,34 Brisa 5,84 -2,99 -19,67 Burçelik 3,18 -1,85 -17,40 Burçelik Vana 1,41 -2,08 -19,43 Bursa Çimento 4,95 -0,20 -5,71 Carrefoursa 4,38 -0,23 -21,51 Coca Cola İçecek 33,82 1,87 0,98 Cosmos Yat. Holding 1,10 0,00 -5,98 Credıtwest Faktorıng 1,12 0,00 0,47 Çelebi 32,10 0,56 -5,78 Çelik Halat 7,55 1,07 101,89 Çemaş Döküm 2,13 7,58 15,14 Çemtaş 4,63 0,43 13,48 Çimbeton 31,82 -2,15 -13,81 Çimentaş 9,01 -0,66 -22,26 Çimsa 10,41 -0,67 -21,10 Çuhadaroğlu Metal 2,00 -0,50 -31,74 Dagi Giyim 1,33 -0,75 -41,41 Dagi Yatırım Holding 1,21 0,00 -15,38 Dardanel 1,37 0,00 -29,74 Datagate Bilgisayar 4,41 -2,22 -54,63 Demirören Gazetecilik 5,82 3,37 110,87 Demısaş Döküm 2,14 -0,47 16,94 Denge Holding 2,17 -0,91 14,69 Deniz GMYO 2,71 0,74 0,37 Denizbank 4,89 -2,40 33,24 Denizli Cam 11,36 -0,09 -4,30 Derimod 9,50 2,15 26,50 Desa Deri 1,11 1,83 9,90 Despec Bilgisayar 2,44 1,67 -32,03 Deva Holding 3,93 0,51 -10,27 Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 0,00 -39,32 Ditaş Doğan 5,23 0,58 -12,78 DO-CO 280,70 4,16 33,54 Doğan Burda 2,51 0,80 -24,40 Doğan Holding 0,92 -4,17 5,75 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,40 -2,10 -61,54 Doğusan 2,85 7,95 95,21 Doğuş GMYO 2,93 1,74 -9,57 Doğuş Otomotiv 6,93 0,73 -8,08 Döktaş Dökümcülük 10,32 -2,64 -6,18 Duran Doğan Basım 3,10 -1,90 -17,77 Dyo Boya 4,92 -0,61 -35,35 Eczacıbaşı İlaç 3,30 -1,20 -21,06 Eczacıbaşı Yatırım 8,50 -0,58 -15,25 Edip Gayrimenkul 0,73 1,39 -38,14 Ege Endüstri 296,90 -0,24 -1,01 Ege Gübre 23,52 1,64 -7,84 Ege Profil 9,27 1,09 -7,11 Ege Seramik 2,78 -1,07 -36,40 Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 -3,45 -59,42 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,38 -5,00 -19,15 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 -40,00 Egeplast 5,07 19,01 8,33 Ekiz Kimya 0,47 0,00 -17,54 Emek Elektrik 1,18 -0,84 -25,11 Eminiş Ambalaj 3,26 0,93 -29,74 Emlak Konut GMYO 1,99 -1,00 -23,39 Enerjisa Enerji 6,03 -2,11 Enka İnşaat 4,59 -2,13 -15,34 Erbosan 64,90 -0,69 -18,17 Ereğli Demir Çelik 10,26 -2,47 9,86 Ersu Gıda 0,95 0,00 -27,48 Escort Teknoloji 0,55 -1,79 -56,35 Etiler Gıda 3,43 1,48 -26,87 Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 1,39 -35,40 Euro Trend Yat. Ort. 0,62 -1,59 -35,42 Euro Yat. Ort. 0,69 0,00 -19,77 Euro Yatırım Holding 0,56 -1,75 -8,20 Fenerbahçe Futbol 32,80 -1,03 -4,37 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,92 4,04 -57,13 F-M İzmit Piston 14,15 -1,12 12,94 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,88 -1,52 -21,14 Ford Otosan 62,80 -9,96 8,19 Formet Çelik Kapı 7,40 -0,13 Frigo Pak Gıda 1,42 49,47 Galatasaray Sportif 1,60 -0,62 -23,72 Garanti Bankası 8,11 -4,81 -21,08 Garanti Faktoring 2,15 -0,92 -34,05 Garanti Yat. Ort. 0,60 -1,64 -18,29 Gedik Y. Men. Değ. 2,70 0,00 7,14 Gedik Yatırım Holding 1,47 -0,68 6,52 Gediz Ambalaj 3,10 0,98 -14,25 Gentaş 2,13 -1,84 31,47 Gersan Elektrik 4,58 3,85 -2,76 Global Men. Değ. 0,51 0,00 13,33 Global Yat. Holding 3,27 -1,51 -9,42 Good-Year 3,19 -0,31 -23,28 Göltaş Çimento 43,98 -0,59 -32,65 Gözde Girişim 2,69 1,13 -52,47 GSD Denizcilik 1,05 0,00 -22,22 GSD Holding 0,65 0,00 -9,72 Gübre Fabrik. 3,38 0,30 -20,09 Güler Yat. Holding 1,20 0,00 3,45 Güneş Sigorta 1,46 0,00 -11,52 Halk GMYO 0,73 -1,35 -20,02 Halk Sigorta 1,39 -0,71 -14,20 Hatay Tekstil 3,78 -1,05 -23,94 Hedef Girişim 1,47 2,08 -30,55 Hektaş 9,80 -1,51 40,00 HUB Girişim 1,28 2,40 7,56 Hürriyet Gzt. 1,17 2,63 -12,69 ICBC Turkey Bank 4,37 -6,62 -4,17 İdealist GMYO 1,99 -0,50 -2,45 İhlas Ev Aletleri 0,36 9,09 -29,41 İhlas Gayrimenkul 1,12 19,15 -42,86 İhlas Gazetecilik 0,88 18,92 -25,42 İhlas Holding 0,36 9,09 -32,08 İhlas Yayın Holding 0,37 8,82 -27,45 İndeks Bilgisayar 7,00 -0,43 -31,50 Info Yatırım 0,94 0,00 -20,34 İntema 32,48 0,62 33,44 İpek Doğal Enerji 5,79 -4,30 7,82 İskenderun Demir Çelik 7,53 1,21 54,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)