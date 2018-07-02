Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,93 4,49 -27,91 Acıpayam Selüloz 2,56 -0,39 -3,40 Adana Çimento (A) 5,96 0,86 11,28 Adana Çimento (B) 4,19 2,33 11,54 Adana Çimento (C) 1,01 2,04 28,76 Adel Kalemcilik 15,16 1,20 -2,35 Adese Alışveriş Ticaret 2,40 -1,23 20,60 Afyon Çimento 5,95 0,68 -23,52 Ak Enerji 0,77 2,67 -15,38 Akbank 7,52 0,00 -20,37 Akçansa 9,94 3,76 -2,90 Akdenız Güvenlık Hız. 3,06 7,75 -48,40 Akfen GMYO 1,69 -1,74 -29,88 Akın Tekstil 9,45 0,32 -33,03 Akiş GMYO 2,62 0,00 -11,98 Akmerkez GMYO 18,44 0,33 -6,40 Aksa 11,66 1,57 -2,70 Aksa Enerji 4,21 0,48 1,94 Aksigorta 3,90 0,52 28,59 Aksu Enerji 6,17 -0,80 16,43 Alarko Carrıer 43,00 2,58 -25,25 Alarko GMYO 43,28 2,56 -12,04 Alarko Holding 4,74 3,49 -30,58 Albaraka Türk 1,36 0,00 -9,55 Alcatel Lucent Teletaş 5,85 0,86 -26,69 Alkim Kağıt 3,69 1,37 -20,40 Alkim Kimya 18,65 -0,64 -21,34 Altınyağ 0,76 -1,30 -36,46 Altınyunus Çeşme 4,50 2,27 -10,89 Anadolu Cam 2,85 -1,04 11,64 Anadolu Efes 23,04 -2,37 -3,23 Anadolu Grubu Holding 21,22 -0,66 -10,05 Anadolu Hayat Emek. 8,61 -0,23 10,15 Anadolu Isuzu 10,32 0,29 13,41 Anadolu Sigorta 4,26 -0,23 41,47 Anel Elektrik 2,63 1,54 -30,24 Anel Telekom 0,42 -2,33 -16,00 Arçelik 15,47 1,44 -25,52 Arena Bilgisayar 3,61 0,56 -14,66 Armada Bilgisayar 7,68 0,39 13,27 Arsan Tekstil 1,98 0,51 13,14 Artı Yatırım Holding 1,61 0,00 71,28 Aselsan 23,78 2,77 -25,13 Aslan Çimento 34,20 3,16 -9,00 Ata GMYO 4,01 -0,25 -16,28 Atakule GMYO 2,00 1,01 -2,44 Atlantik Petrol Ürünleri 1,02 -0,97 -26,62 Atlantis Yatırım Holding 0,39 2,63 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,90 -2,17 -8,16 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,85 0,47 -16,12 Avrasya GMYO 1,31 0,77 -17,09 Avrasya Petrol ve Tur. 1,36 0,74 -19,05 Avrasya Stratejik GMYF 1.089,20 0,13 Avrupa Yatırım Holding 2,93 -1,01 60,11 Ayen Enerji 4,10 -1,91 -15,11 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,82 0,00 11,09 Aygaz 11,00 0,64 -24,11 Bagfaş 7,44 0,27 -29,14 Bak Ambalaj 5,91 0,51 14,98 Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29 Bantaş Ambalaj 2,49 4,62 -39,12 Banvit 12,22 0,74 -42,95 Baştaş Başkent Çimento 2,54 0,79 7,32 Batı Çimento 3,43 2,08 -21,89 Batısöke Çimento 1,37 -0,72 -23,03 Bera Holding 2,05 2,50 -33,87 Berkosan Yalıtım 1,88 2,17 -15,70 Beşiktaş Futbol Yat. 2,52 -1,18 -38,39 Beyaz Filo 16,26 0,68 -78,01 Bilici Yatırım 1,47 2,08 -3,96 Bim Mağazalar 66,50 -0,97 -13,43 Bimeks 0,14 0,00 -50,00 Birko Mensucat 0,41 -2,38 0,00 Birlik Mensucat 1,13 0,89 -19,86 Bizim Mağazaları 5,88 -1,18 -23,64 Bolu Çimento 5,83 -0,07 22,22 Bomonti Elektrik 0,74 1,37 -31,48 Borusan Mannesmann 9,17 -1,40 -16,97 Borusan Yat. Paz. 38,22 0,58 -11,42 Bosch Fren Sistemleri 156,00 1,36 -14,84 Bossa 8,28 12,35 104,44 Boyner Perakende Yat. 7,84 -0,76 -14,60 Brisa 6,24 0,65 -14,17 Burçelik 3,15 0,00 -18,18 Burçelik Vana 1,48 1,37 -15,43 Bursa Çimento 4,88 0,62 -3,63 Carrefoursa 4,66 0,87 -16,49 Coca Cola İçecek 33,44 -1,42 -0,16 Cosmos Yat. Holding 1,07 -1,83 -8,55 Credıtwest Faktorıng 1,17 0,86 4,95 Çelebi 39,10 -0,56 14,76 Çelik Halat 8,18 -4,55 118,73 Çemaş Döküm 2,23 -8,23 20,54 Çemtaş 5,42 1,31 32,84 Çimbeton 34,24 1,84 -7,26 Çimentaş 9,57 2,79 -17,43 Çimsa 10,86 -0,55 -17,69 Çuhadaroğlu Metal 2,30 0,88 -21,50 Dagi Giyim 1,47 2,08 -35,24 Dagi Yatırım Holding 1,33 3,10 -6,99 Dardanel 1,40 0,00 -28,21 Datagate Bilgisayar 6,75 9,76 -30,56 Demirören Gazetecilik 5,86 2,45 123,23 Demısaş Döküm 2,45 6,52 33,88 Denge Holding 2,43 -0,41 28,44 Deniz GMYO 2,81 0,00 4,07 Denizbank 5,07 0,60 38,15 Denizli Cam 11,92 -0,50 0,42 Derimod 9,98 1,42 32,89 Desa Deri 1,15 -0,86 13,86 Despec Bilgisayar 2,85 -0,35 -20,61 Deva Holding 4,15 0,97 -5,25 Diriteks Diriliş Tekstil 0,76 1,33 -35,04 Ditaş Doğan 5,61 0,18 -6,44 DO-CO 272,90 -1,05 29,83 Doğan Burda 2,65 0,76 -20,18 Doğan Holding 0,98 1,03 12,64 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,79 3,47 -50,82 Doğusan 2,84 0,35 94,52 Doğuş GMYO 3,02 -0,33 -6,79 Doğuş Otomotiv 7,08 1,72 -6,09 Döktaş Dökümcülük 10,60 -1,67 -3,64 Duran Doğan Basım 3,61 8,08 -4,24 Dyo Boya 4,94 -2,95 -35,09 Eczacıbaşı İlaç 3,42 1,18 -18,19 Eczacıbaşı Yatırım 8,61 -0,35 -14,16 Edip Gayrimenkul 0,80 0,00 -32,20 Ege Endüstri 299,00 1,87 -0,31 Ege Gübre 23,50 0,60 -7,92 Ege Profil 10,17 4,41 1,90 Ege Seramik 3,08 1,99 -29,54 Egeli & Co Tarım Girişim 0,27 3,85 -60,87 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,36 0,00 -23,40 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 9,09 -40,00 Egeplast 5,40 3,85 15,38 Ekiz Kimya 0,46 0,00 -19,30 Emek Elektrik 1,28 0,79 -18,77 Eminiş Ambalaj 3,47 1,17 -25,22 Emlak Konut GMYO 2,00 -1,48 -23,00 Enerjisa Enerji 6,13 -1,13 Enka İnşaat 4,75 1,71 -12,39 Erbosan 68,45 -1,51 -13,70 Ereğli Demir Çelik 10,24 0,39 9,64 Ersu Gıda 0,99 -1,00 -24,43 Escort Teknoloji 0,63 1,61 -50,00 Etiler Gıda 3,40 -2,58 -27,51 Euro Kapital Yat. Ort. 0,79 1,28 -30,09 Euro Trend Yat. Ort. 0,68 0,00 -29,17 Euro Yat. Ort. 0,73 1,39 -15,12 Euro Yatırım Holding 0,61 1,67 0,00 Fenerbahçe Futbol 31,64 -2,04 -7,76 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,10 1,33 -55,83 F-M İzmit Piston 15,68 2,22 25,15 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,10 -0,97 -16,67 Ford Otosan 61,30 0,00 5,61 Formet Çelik Kapı 7,20 0,14 Frigo Pak Gıda 1,45 0,69 52,63 Galatasaray Sportif 1,81 1,69 -13,71 Garanti Bankası 8,46 0,95 -17,68 Garanti Faktoring 2,35 0,43 -27,91 Garanti Yat. Ort. 0,62 -3,13 -15,57 Gedik Y. Men. Değ. 2,68 -1,83 6,35 Gedik Yatırım Holding 1,51 0,67 9,42 Gediz Ambalaj 3,24 0,62 -10,37 Gentaş 2,32 2,20 43,20 Gersan Elektrik 5,13 -2,84 8,92 Global Men. Değ. 0,54 -1,82 20,00 Global Yat. Holding 3,61 1,98 0,00 Good-Year 3,39 0,89 -18,47 Göltaş Çimento 48,46 1,68 -25,79 Gözde Girişim 3,04 4,47 -46,29 GSD Denizcilik 1,13 0,00 -16,30 GSD Holding 0,71 1,43 -1,39 Gübre Fabrik. 3,56 0,56 -15,84 Güler Yat. Holding 1,26 -0,79 8,62 Güneş Sigorta 1,64 0,00 -0,61 Halk GMYO 0,75 -1,32 -17,83 Halk Sigorta 1,21 3,42 -9,14 Hatay Tekstil 4,03 0,50 -18,91 Hedef Girişim 1,77 9,26 -16,38 Hektaş 10,66 2,01 52,29 HUB Girişim 1,31 0,00 10,08 Hürriyet Gzt. 1,31 0,00 -2,24 ICBC Turkey Bank 4,50 -0,22 -1,32 İdealist GMYO 2,06 0,00 0,98 İhlas Ev Aletleri 0,41 0,00 -19,61 İhlas Gayrimenkul 1,41 0,71 -28,06 İhlas Gazetecilik 0,99 0,00 -16,10 İhlas Holding 0,42 0,00 -20,75 İhlas Yayın Holding 0,42 0,00 -17,65 İndeks Bilgisayar 8,40 -0,59 -17,80 Info Yatırım 0,97 1,04 -17,80 İntema 32,02 -1,42 31,55 İpek Doğal Enerji 5,67 -2,41 5,59 İskenderun Demir Çelik 7,85 1,95 60,91





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)