Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,91 0,00 -29,46 Acıpayam Selüloz 2,62 0,00 -1,13 Adana Çimento (A) 5,89 -0,67 9,97 Adana Çimento (B) 4,19 0,48 11,54 Adana Çimento (C) 1,00 1,01 27,49 Adel Kalemcilik 15,16 -0,13 -2,35 Adese Alışveriş Ticaret 2,30 -2,13 15,58 Afyon Çimento 6,21 1,80 -20,18 Ak Enerji 0,77 1,32 -15,38 Akbank 7,50 1,35 -20,58 Akçansa 9,89 2,28 -3,39 Akdenız Güvenlık Hız. 3,16 0,32 -46,71 Akfen GMYO 1,68 -0,59 -30,29 Akın Tekstil 9,31 0,43 -34,02 Akiş GMYO 2,63 0,00 -11,64 Akmerkez GMYO 18,59 0,38 -5,64 Aksa 11,94 1,10 -0,37 Aksa Enerji 4,26 1,19 3,15 Aksigorta 3,83 -0,78 26,28 Aksu Enerji 6,15 -0,49 16,05 Alarko Carrıer 43,00 -0,74 -25,25 Alarko GMYO 43,20 0,65 -12,20 Alarko Holding 4,73 1,28 -30,73 Albaraka Türk 1,36 0,74 -9,55 Alcatel Lucent Teletaş 5,76 -0,69 -27,82 Alkim Kağıt 3,75 3,59 -19,11 Alkim Kimya 19,14 1,22 -19,27 Altınyağ 0,78 1,30 -34,79 Altınyunus Çeşme 4,55 -1,09 -9,90 Anadolu Cam 2,87 1,06 12,42 Anadolu Efes 22,80 0,53 -4,24 Anadolu Grubu Holding 20,56 -1,44 -12,85 Anadolu Hayat Emek. 8,55 -0,58 9,38 Anadolu Isuzu 10,19 -0,39 11,98 Anadolu Sigorta 4,25 -0,47 41,14 Anel Elektrik 2,62 -0,38 -30,50 Anel Telekom 0,43 0,00 -14,00 Arçelik 15,07 -1,31 -27,45 Arena Bilgisayar 3,62 1,12 -14,42 Armada Bilgisayar 7,46 -3,24 10,03 Arsan Tekstil 2,00 0,50 14,29 Artı Yatırım Holding 1,53 -3,77 62,77 Aselsan 24,12 0,92 -24,05 Aslan Çimento 34,10 1,01 -9,26 Ata GMYO 4,16 2,72 -13,15 Atakule GMYO 2,04 -0,49 -0,49 Atlantik Petrol Ürünleri 1,11 5,71 -20,14 Atlantis Yatırım Holding 0,39 2,63 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,91 1,11 -7,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,70 -1,54 -16,96 Avrasya GMYO 1,32 1,54 -16,46 Avrasya Petrol ve Tur. 1,36 0,74 -19,05 Avrasya Stratejik GMYF 1.090,10 0,05 Avrupa Yatırım Holding 2,90 -0,68 58,47 Ayen Enerji 4,07 0,99 -15,73 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,82 -0,55 11,09 Aygaz 11,19 2,29 -22,80 Bagfaş 7,58 -0,26 -27,81 Bak Ambalaj 6,02 0,50 17,12 Balatacılar Balatacılık 0,47 0,00 -16,07 Bantaş Ambalaj 2,57 -4,46 -37,16 Banvit 12,14 0,50 -43,32 Baştaş Başkent Çimento 2,50 -1,57 5,63 Batı Çimento 3,56 2,89 -18,93 Batısöke Çimento 1,40 2,19 -21,35 Bera Holding 2,01 -2,43 -35,16 Berkosan Yalıtım 1,86 -0,53 -16,59 Beşiktaş Futbol Yat. 2,45 0,41 -40,10 Beyaz Filo 16,27 0,62 -78,00 Bilici Yatırım 1,41 -0,70 -7,88 Bim Mağazalar 69,10 3,44 -10,04 Bimeks 0,15 15,38 -46,43 Birko Mensucat 0,41 -2,38 0,00 Birlik Mensucat 1,13 0,00 -19,86 Bizim Mağazaları 5,90 0,17 -23,38 Bolu Çimento 5,80 -0,34 21,59 Bomonti Elektrik 0,73 0,00 -32,41 Borusan Mannesmann 9,18 0,11 -16,88 Borusan Yat. Paz. 39,00 1,83 -9,61 Bosch Fren Sistemleri 159,80 -1,42 -12,76 Bossa 7,66 -2,54 89,14 Boyner Perakende Yat. 7,75 -0,77 -15,58 Brisa 6,59 1,38 -9,35 Burçelik 3,17 0,96 -17,66 Burçelik Vana 1,50 0,67 -14,29 Bursa Çimento 4,96 1,02 -2,05 Carrefoursa 4,63 0,22 -17,03 Coca Cola İçecek 33,04 0,79 -1,35 Cosmos Yat. Holding 1,05 -1,87 -10,26 Credıtwest Faktorıng 1,17 0,86 4,95 Çelebi 39,38 -0,81 15,58 Çelik Halat 8,26 1,23 120,87 Çemaş Döküm 2,15 -1,38 16,22 Çemtaş 5,59 2,38 37,01 Çimbeton 34,02 0,29 -7,85 Çimentaş 9,46 -0,11 -18,38 Çimsa 10,89 0,65 -17,47 Çuhadaroğlu Metal 2,28 0,00 -22,18 Dagi Giyim 1,58 1,28 -30,40 Dagi Yatırım Holding 1,34 -1,47 -6,29 Dardanel 1,36 -4,23 -30,26 Datagate Bilgisayar 6,78 -1,45 -30,25 Demirören Gazetecilik 5,93 1,02 125,90 Demısaş Döküm 2,42 2,54 32,24 Denge Holding 2,33 -2,92 23,15 Deniz GMYO 2,88 3,60 6,67 Denizbank 5,05 0,60 37,60 Denizli Cam 11,69 -0,34 -1,52 Derimod 10,05 1,31 33,82 Desa Deri 1,16 0,87 14,85 Despec Bilgisayar 2,88 0,70 -19,78 Deva Holding 4,20 0,96 -4,11 Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 0,00 -34,19 Ditaş Doğan 5,75 2,13 -4,11 DO-CO 276,00 0,66 31,30 Doğan Burda 2,61 -0,38 -21,39 Doğan Holding 1,01 0,00 16,09 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,78 1,71 -51,10 Doğusan 2,88 0,70 97,26 Doğuş GMYO 3,00 0,67 -7,41 Doğuş Otomotiv 6,84 -1,30 -9,27 Döktaş Dökümcülük 10,84 1,59 -1,45 Duran Doğan Basım 3,59 3,16 -4,77 Dyo Boya 4,93 -1,40 -35,22 Eczacıbaşı İlaç 3,47 0,87 -16,99 Eczacıbaşı Yatırım 8,57 -0,35 -14,55 Edip Gayrimenkul 0,83 2,47 -29,66 Ege Endüstri 302,10 0,67 0,73 Ege Gübre 24,12 0,25 -5,49 Ege Profil 9,87 -1,60 -1,10 Ege Seramik 3,09 0,00 -29,31 Egeli & Co Tarım Girişim 0,26 0,00 -62,32 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,35 0,00 -25,53 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 -40,00 Egeplast 5,20 0,00 11,11 Ekiz Kimya 0,48 4,35 -15,79 Emek Elektrik 1,31 3,15 -16,86 Eminiş Ambalaj 3,75 0,27 -19,18 Emlak Konut GMYO 1,96 0,00 -24,54 Enerjisa Enerji 6,18 0,65 Enka İnşaat 4,68 0,21 -13,68 Erbosan 69,80 1,75 -11,99 Ereğli Demir Çelik 10,48 -0,76 12,21 Ersu Gıda 1,02 -1,92 -22,14 Escort Teknoloji 0,78 4,00 -38,10 Etiler Gıda 3,29 -2,66 -29,85 Euro Kapital Yat. Ort. 0,86 4,88 -23,89 Euro Trend Yat. Ort. 0,71 4,41 -26,04 Euro Yat. Ort. 0,75 5,63 -12,79 Euro Yatırım Holding 0,61 1,67 0,00 Fenerbahçe Futbol 31,88 0,06 -7,06 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,98 -0,50 -56,70 F-M İzmit Piston 17,22 -3,64 37,44 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,11 0,74 -16,46 Ford Otosan 60,50 0,33 4,23 Formet Çelik Kapı 7,42 1,37 Frigo Pak Gıda 1,49 2,76 56,84 Galatasaray Sportif 1,79 0,56 -14,66 Garanti Bankası 8,46 1,20 -17,68 Garanti Faktoring 2,37 0,00 -27,30 Garanti Yat. Ort. 0,64 0,00 -12,85 Gedik Y. Men. Değ. 2,73 1,87 8,33 Gedik Yatırım Holding 1,50 -0,66 8,70 Gediz Ambalaj 3,22 0,94 -10,93 Gentaş 2,46 5,58 51,84 Gersan Elektrik 5,15 0,59 9,34 Global Men. Değ. 0,54 3,85 20,00 Global Yat. Holding 3,53 0,57 -2,22 Good-Year 3,40 0,59 -18,23 Göltaş Çimento 48,22 0,58 -26,16 Gözde Girişim 3,03 2,02 -46,47 GSD Denizcilik 1,15 0,88 -14,81 GSD Holding 0,71 -1,39 -1,39 Gübre Fabrik. 3,65 -0,82 -13,71 Güler Yat. Holding 1,23 -2,38 6,03 Güneş Sigorta 1,72 4,88 4,24 Halk GMYO 0,76 0,00 -16,74 Halk Sigorta 1,19 -4,03 -10,64 Hatay Tekstil 4,07 1,75 -18,11 Hedef Girişim 1,73 0,00 -18,27 Hektaş 10,80 0,75 54,29 HUB Girişim 1,31 1,55 10,08 Hürriyet Gzt. 1,30 -0,76 -2,99 ICBC Turkey Bank 4,42 0,23 -3,07 İdealist GMYO 2,06 -0,96 0,98 İhlas Ev Aletleri 0,39 -4,88 -23,53 İhlas Gayrimenkul 1,36 -2,86 -30,61 İhlas Gazetecilik 0,96 0,00 -18,64 İhlas Holding 0,39 -2,50 -26,42 İhlas Yayın Holding 0,39 -4,88 -23,53 İndeks Bilgisayar 8,13 -3,10 -20,44 Info Yatırım 1,02 2,00 -13,56 İntema 32,56 -1,15 33,77 İpek Doğal Enerji 5,50 0,73 2,42 İskenderun Demir Çelik 8,13 1,63 66,65





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)





(Sürecek)













